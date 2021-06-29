Александр ДЕНИСОВ: «Хорватия красиво ушла»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал победу сборной Испании над Хорватией (5:3) в матче 1/8 финала Евро-2020.

«Сегодня жизнь у хорватов была не в полоску, а в клетку. По иронии судьбы это был лучший матч сборной Испании на данный момент на Евро не дома, не в Севилье. Испанцы были рады поездке в Копенгаген, потому что там классное поле, классный газон.

В предыдущем матче у Испании соперник быстро сошел с дистанции, а сегодня испанцам нужно было показать характер, который не показали сегодня французы. Сегодня в Копенгагене встретились две команды, которые по ходу турнира набирали. С возвращением Бускетса в Испании вернулся правильный розыгрыш мяча. Хорватия «ушла» красиво», - сказал Денисов.