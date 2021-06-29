Александр ДЕНИСОВ: «Хорватия красиво ушла»

Известный журналист – о вылете команды Златко Далича с Евро-2020

  • 29.06.2021 19:41
  • 1172 просмотра
  • 1 комментарий
Александр ДЕНИСОВ: «Хорватия красиво ушла»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал победу сборной Испании над Хорватией (5:3) в матче 1/8 финала Евро-2020.

«Сегодня жизнь у хорватов была не в полоску, а в клетку. По иронии судьбы это был лучший матч сборной Испании на данный момент на Евро не дома, не в Севилье. Испанцы были рады поездке в Копенгаген, потому что там классное поле, классный газон.

В предыдущем матче у Испании соперник быстро сошел с дистанции, а сегодня испанцам нужно было показать характер, который не показали сегодня французы. Сегодня в Копенгагене встретились две команды, которые по ходу турнира набирали. С возвращением Бускетса в Испании вернулся правильный розыгрыш мяча. Хорватия «ушла» красиво», - сказал Денисов.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    AMBA?
    online
      AMBA?, 29.06.2021 19:58
    0
    Надеюсь, что лет на 20...
    Ссылка
    AMBA?
    online
      AMBA?, 29.06.2021 19:58
    0
    Надеюсь, что лет на 20...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности