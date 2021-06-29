Франк ДЕ БУР: «Очевидно, цель не была достигнута»

Наставник сборной Голландии – о своей отставке

  • 29.06.2021 19:29
  • 1303 просмотра
  • 1 комментарий
Франк ДЕ БУР: «Очевидно, цель не была достигнута»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Франк Де Бур

Франк Де Бур прокомментировал свою отставку с поста главного тренера сборной Нидерландов:

«Ожидая оценку своей работы, я принял решение покинуть пост главного тренера сборной. Очевидно, цель не была достигнута.

Когда в 2020 году со мной связались по поводу назначения на эту должность, я счел это честью и вызовом, но также понимал и то, какое давление будет оказываться на меня. Сейчас оно продолжает расти, и это не лучшая ситуация – ни для меня, ни для игроков, готовящихся к матчам квалификации ЧМ-2022.

Я хочу поблагодарить всех: и фанатов, и футболистов, а также менеджмент, создавший по-настоящему первоклассные условия на базе национальной команды».

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Источник — KNVB

(7 голосов)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 29.06.2021 19:48
    0
    пошутил тогда или нет, но в группе таки бахнули всех
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 29.06.2021 19:48
    0
    пошутил тогда или нет, но в группе таки бахнули всех
    Ссылка
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