Виктор ВАЦКО: «Испания вообще не дает играть сопернику в футбол»

Известный комментатор – о победе «Фурии Роха» над Хорватией

  • 29.06.2021 18:01
  • 2484 просмотра
  • 1 комментарий
Виктор ВАЦКО: «Испания вообще не дает играть сопернику в футбол»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский комментатор Виктор Вацко прокомментировал победу сборной Испании над Хорватией (5:3) в матче 1/8 финала Евро-2020.

«Испанцы очень серьезно критиковали газон в Севилье и говорили, что мы дома играем, мы команда, которая мяч любит контролировать. Я вижу команду Испании, которая играет в одном стиле, в стиле агрессивной, в стиле наступательном, в стиле положенному на контроль мяча. Испания - это команда, которая систематически прессингует высоко соперника, не дает играть сопернику в футбол вообще.

Это была победа на классе. Мората - это топовый нападающий на этом чемпионате Европы. То, как Мората помогает команде, его динамика, его движение, умение зацепить мяч. 90% сборных мечтали о таком нападающего, как Мората», - сказал Вацко.

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Источник — Футбол 1/2/3

(11 голосов)

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Комментарии
    Сергій Кулиняк
    online
      Сергій Кулиняк, 29.06.2021 18:34
    0
    50 % 50
    я не считаю что Испания на сегодняшний день является одним из лучших клубов или фаворитом Евро
    Ссылка
    Сергій Кулиняк
    online
      Сергій Кулиняк, 29.06.2021 18:34
    0
    50 % 50
    я не считаю что Испания на сегодняшний день является одним из лучших клубов или фаворитом Евро
    Ссылка
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