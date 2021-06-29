Виктор ВАЦКО: «Испания вообще не дает играть сопернику в футбол»

Известный украинский комментатор Виктор Вацко прокомментировал победу сборной Испании над Хорватией (5:3) в матче 1/8 финала Евро-2020.

«Испанцы очень серьезно критиковали газон в Севилье и говорили, что мы дома играем, мы команда, которая мяч любит контролировать. Я вижу команду Испании, которая играет в одном стиле, в стиле агрессивной, в стиле наступательном, в стиле положенному на контроль мяча. Испания - это команда, которая систематически прессингует высоко соперника, не дает играть сопернику в футбол вообще.

Это была победа на классе. Мората - это топовый нападающий на этом чемпионате Европы. То, как Мората помогает команде, его динамика, его движение, умение зацепить мяч. 90% сборных мечтали о таком нападающего, как Мората», - сказал Вацко.