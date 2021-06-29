Сергей КРАВЧЕНКО: «Шевченко может поменять расстановку в матче со Швецией»

Полузащитник «Черноморца» Сергей Кравченко рассказал о том, чего ждет от матча 1/8 финала Евро-2020 Швеция – Украина:

«Не жду много голов в матче Швеция – Украина. Посмотрим, кто будет доминировать в этой игре, кто будет больше на мяче. Я думаю, что наши.

Более того, рискну предположить, что Андрей Шевченко может поменять расстановку футболистов, отталкиваясь от схемы шведов, которые все время играют 1–4–4–2. Но это все наши прогнозы и догадки. Давайте дождемся вечера и будем надеяться на положительный результат.

Хочется подольше быть участниками этого футбольного праздника, и у нас есть для этого хорошие шансы. Удачи тебе, сборная Украины».