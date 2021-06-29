Сергей КРАВЧЕНКО: «Шевченко может поменять расстановку в матче со Швецией»

Известный хавбек – о матче Швеция – Украина

  • 29.06.2021 17:21
  • 492 просмотра
  • 1 комментарий
Сергей КРАВЧЕНКО: «Шевченко может поменять расстановку в матче со Швецией»
© СК Днепр-1. Сергей Кравченко

Полузащитник «Черноморца» Сергей Кравченко рассказал о том, чего ждет от матча 1/8 финала Евро-2020 Швеция – Украина:

«Не жду много голов в матче Швеция – Украина. Посмотрим, кто будет доминировать в этой игре, кто будет больше на мяче. Я думаю, что наши.

Более того, рискну предположить, что Андрей Шевченко может поменять расстановку футболистов, отталкиваясь от схемы шведов, которые все время играют 1–4–4–2. Но это все наши прогнозы и догадки. Давайте дождемся вечера и будем надеяться на положительный результат.

Хочется подольше быть участниками этого футбольного праздника, и у нас есть для этого хорошие шансы. Удачи тебе, сборная Украины».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — zbirna.com

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 29.06.2021 17:34
    0
    как, друзья, вы не садитесь, но в музыканты не годитесь
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 29.06.2021 17:34
    0
    как, друзья, вы не садитесь, но в музыканты не годитесь
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности