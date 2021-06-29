Сергей КРАВЧЕНКО: «Шевченко может поменять расстановку в матче со Швецией»

Полузащитник «Черноморца» Сергей Кравченко рассказал о том, чего ждет от матча 1/8 финала Евро-2020 Швеция – Украина:
«Не жду много голов в матче Швеция – Украина. Посмотрим, кто будет доминировать в этой игре, кто будет больше на мяче. Я думаю, что наши.
Более того, рискну предположить, что Андрей Шевченко может поменять расстановку футболистов, отталкиваясь от схемы шведов, которые все время играют 1–4–4–2. Но это все наши прогнозы и догадки. Давайте дождемся вечера и будем надеяться на положительный результат.
Хочется подольше быть участниками этого футбольного праздника, и у нас есть для этого хорошие шансы. Удачи тебе, сборная Украины».
Источник — zbirna.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.