Ингулец проведет 5 спаррингов на сборе в Болгарии: известны соперники

«Ингулец» - одна из украинских команд, которая в июле будет готовиться к новому сезону за рубежом.

Подопечные Сергея Лавриненко с 2 по 17 июля будут тренироваться в болгарском городе Банско. Запланированы пять спаррингов: 4 июля - с румынской «Академией» (Клинчени), 6 - с болгарским ЦСКА (София), 12 июля - с «Mакедонией Герче Петров» (Северная Mакедония).

Должны состояться еще контрольные матчи 9 и 16 июля, скорее всего, с представителями Болгарии и Саудовской Аравии. Сейчас с потенциальными соперниками ведутся переговоры.

По имеющейся информации окончательный состав делегации «Ингульца», который отправится в Болгарию, станет известен 29 июня.

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