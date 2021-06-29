Андрей ШЕВЧЕНКО: «Нужно выиграть силовую борьбу»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о том, что нужно сделать его команде для того, чтобы обыграть Швецию в матче 1/8 финала Евро-2020 (29 июня):

«У сборной Украины определился четкий стиль игры, поэтому будет очень важно то, как мы будем контролировать мяч.

Конечно, подборы, силовая борьба – чтобы добиться положительного результата, нам нужно выиграть эти дуэли».