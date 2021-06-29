Андрей ШЕВЧЕНКО: «Нужно выиграть силовую борьбу»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о том, что нужно сделать его команде для того, чтобы обыграть Швецию в матче 1/8 финала Евро-2020 (29 июня):
«У сборной Украины определился четкий стиль игры, поэтому будет очень важно то, как мы будем контролировать мяч.
Конечно, подборы, силовая борьба – чтобы добиться положительного результата, нам нужно выиграть эти дуэли».
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Источник — ТК Футбол
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Замена: ЯРЕМЧУК, БЕЗУС, ШАПАРЕНКО, БЕСЕДИН, ЗУБКОВ
Во втором тайме ети замени сиграют большую роль.
УКРАЇНА ВПЕРЕД!!!!!!
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прослеживается сомнение... таки нужен будет Марлос во втором тайме
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прослеживается сомнение... таки нужен будет Марлос во втором тайме
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