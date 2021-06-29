Андрей ШЕВЧЕНКО: «Нужно выиграть силовую борьбу»

Наставник сборной Украины – о матче против Швеции

  • 29.06.2021 16:56
  • 1368 просмотров
  • 4 комментария
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Нужно выиграть силовую борьбу»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о том, что нужно сделать его команде для того, чтобы обыграть Швецию в матче 1/8 финала Евро-2020 (29 июня):

«У сборной Украины определился четкий стиль игры, поэтому будет очень важно то, как мы будем контролировать мяч.

Конечно, подборы, силовая борьба – чтобы добиться положительного результата, нам нужно выиграть эти дуэли».

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Источник — ТК Футбол

(9 голосов)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 29.06.2021 17:28
    0
    Какой у нас стиль игры, рассказал бы по подробнее?
    Ссылка
    Руслан Полищук
    online
      Руслан Полищук, 29.06.2021 17:13
    -3
    Больше бить по воротам. Концентрация, спортивная злость,подстраховивать друг друга и тогда будет победа. ТАКОЙ СОСТАВ ЛУЧШИЙ: БУЩАН- ТИМЧИК, МИКОЛЕНКО, КРИВЦОВ, МАТВИЕНКО- СТЕПАНЕНКО, ЦИГАНКОВ, МАЛИНОВСКИЙ, ЗИНЧЕНКО,МАРЛОС- ЯРМОЛЕНКО
    Замена: ЯРЕМЧУК, БЕЗУС, ШАПАРЕНКО, БЕСЕДИН, ЗУБКОВ
    Во втором тайме ети замени сиграют большую роль.
    УКРАЇНА ВПЕРЕД!!!!!!
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 29.06.2021 17:05
    0
    Андрей ШЕВЧЕНКО: «Нужно выиграть силовую борьбу»
    ---------------------------------------------------------------------------
    ------
    прослеживается сомнение... таки нужен будет Марлос во втором тайме
    Ссылка
    ZaE
    online
      ZaE, 29.06.2021 16:59
    +2
    Та ладно...
    Ссылка
    ZaE
    online
      ZaE, 29.06.2021 16:59
    +2
    Та ладно...
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 29.06.2021 17:28
    0
    Какой у нас стиль игры, рассказал бы по подробнее?
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 29.06.2021 17:05
    0
    Андрей ШЕВЧЕНКО: «Нужно выиграть силовую борьбу»
    ---------------------------------------------------------------------------
    ------
    прослеживается сомнение... таки нужен будет Марлос во втором тайме
    Ссылка
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