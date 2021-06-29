Патрик ВИЕЙРА: «Швейцария показала психологическую силу»

Легендарный хавбек – о поражении сборной Франции

  • 29.06.2021 16:26
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Патрик ВИЕЙРА: «Швейцария показала психологическую силу»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Патрик Виейра

Легенда сборной Франции Патрик прокомментировал вылет команды Дидье Дешама в 1/8 финала Евро-2020 от Швейцарии:

«Я разочарован отношением к игре, не было никакой связи, командного духа. Франция не играла как команда. Поэтому заслужила не выхода в следующую стадию.

Сборная Швейцарии показала психологическую силу, команда была верна своему стилю. Победила лучшая команда».

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Источник — ITV.com

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