Патрик ВИЕЙРА: «Швейцария показала психологическую силу»

Легенда сборной Франции Патрик прокомментировал вылет команды Дидье Дешама в 1/8 финала Евро-2020 от Швейцарии:
«Я разочарован отношением к игре, не было никакой связи, командного духа. Франция не играла как команда. Поэтому заслужила не выхода в следующую стадию.
Сборная Швейцарии показала психологическую силу, команда была верна своему стилю. Победила лучшая команда».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ITV.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.