Не только Супряга. У Торино есть еще одна кандидатура на усиление атаки

Покупка форварда возможна только в случае ухода Андреа Белотти

  • 29.06.2021 16:11
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Не только Супряга. У Торино есть еще одна кандидатура на усиление атаки
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джованни Симеоне

«Торино» продолжает поиск форварда на случай возможного ухода лидера команды Андреа Белотти. Ранее сообщалось о том, что туринский клуб интересуется Владиславом Супрягой.

Теперь же стало известно, что у «Торино» есть еще одна кандидатура на усиление атаки. Это Джованни Симеоне из «Кальяри».

В прошлом сезоне на его счету 6 голов и 2 ассиста в 33 матчах Серии А. Трансферная стоимость 25-летнего аргентинца оценивается в 11 миллионов евро.

При этом на подписание нового форварда «Торино» пойдет только в случае продажи Белотти.

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