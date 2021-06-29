Не только Супряга. У Торино есть еще одна кандидатура на усиление атаки

«Торино» продолжает поиск форварда на случай возможного ухода лидера команды Андреа Белотти. Ранее сообщалось о том, что туринский клуб интересуется Владиславом Супрягой.
Теперь же стало известно, что у «Торино» есть еще одна кандидатура на усиление атаки. Это Джованни Симеоне из «Кальяри».
В прошлом сезоне на его счету 6 голов и 2 ассиста в 33 матчах Серии А. Трансферная стоимость 25-летнего аргентинца оценивается в 11 миллионов евро.
При этом на подписание нового форварда «Торино» пойдет только в случае продажи Белотти.
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