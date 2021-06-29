Александр ДЕНИСОВ: «Во время матча Франция – Швейцария я подумал про секс»

Известный журналист – о сенсационном вылете французов с Евро-2020

  • 29.06.2021 16:00
  • 420 просмотров
  • 1 комментарий
Александр ДЕНИСОВ: «Во время матча Франция – Швейцария я подумал про секс»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал победу сборной Швейцарии над Францией (3:3, пен. 5:4) в матче 1/8 финала Евро-2020.

«Франция не повторит свой же рекорд 1998 и 2000 годов, когда сначала выиграли чемпионат мира, а затем Евро. Это просто было полное сумасшествие, казалось, после игры Хорватия – Испания, ну точно матч Франция – Швейцария даже не пах уж какой-то чересчур крупной интригой.

Да, казалось, сыграют, да, как-то справятся или не справятся. Тем не менее, это произошло. Я тоже почему-то решил, что время позднее, и подумал про секс. Там, где Франция видела закрытость соперников - для них это становилось большой проблемой, собственно, Швейцария сыграла в тот футбол, который очень не удобен Франции», - сказал Денисов.

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Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 29.06.2021 16:15
    0
    Александр ДЕНИСОВ: «Во время матча Франция – Швейцария, я посмотрел на Дашу и подумал про cэкс»
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 29.06.2021 16:15
    0
    Александр ДЕНИСОВ: «Во время матча Франция – Швейцария, я посмотрел на Дашу и подумал про cэкс»
    Ссылка
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