Александр ДЕНИСОВ: «Во время матча Франция – Швейцария я подумал про секс»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал победу сборной Швейцарии над Францией (3:3, пен. 5:4) в матче 1/8 финала Евро-2020.

«Франция не повторит свой же рекорд 1998 и 2000 годов, когда сначала выиграли чемпионат мира, а затем Евро. Это просто было полное сумасшествие, казалось, после игры Хорватия – Испания, ну точно матч Франция – Швейцария даже не пах уж какой-то чересчур крупной интригой.

Да, казалось, сыграют, да, как-то справятся или не справятся. Тем не менее, это произошло. Я тоже почему-то решил, что время позднее, и подумал про секс. Там, где Франция видела закрытость соперников - для них это становилось большой проблемой, собственно, Швейцария сыграла в тот футбол, который очень не удобен Франции», - сказал Денисов.