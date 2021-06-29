Иван БОБКО: «Верю, что сборная Украины сможет выиграть у Швеции»

Экс-нападающий шведского «Эскильстуна» Иван Бобко поделился ожиданиями от матча сборной Украины против Швеции в 1/8 финала Евро-2020.

«Считаю, что успехи сборной Швеции на Евро закономерны. У шведов сильные футболисты, из их чемпионата больше всего игроков из скандинавских стран уезжают играть в Европу. Думаю, оценивать шансы Украины и Швеции сейчас сложно. Нынешний Евро непредсказуем. Однако я верю, что сборная Украины настроится и сможет выиграть, тем более, что такой опыт у украинцев уже был», - сказал Бобко.

Матч 1/8 финала Евро-2020 Швеция – Украина состоится сегодня, 29 июня, в Глазго и начнется в 22:00.