Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Мы должны играть быстро»

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский оценил соперника по 1/8 финала Евро-2020, сборную Швеции:

«Хорошая команда, если в общем брать. Середина поля – они очень агрессивны в отборе, здорово прессингуют и не дают много времени на размышления.

Я знаю Альбина Экдаля, играющего в «Сампдории». Он – хороший футболист. Мы должны играть быстро, чтобы не давать им шансов отбирать мяч и выходить в контратаки».

Матч Швеция – Украина состоится сегодня, 29 июня. Начало – в 22:00 по Киеву.