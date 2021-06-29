Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Мы должны играть быстро»

Хавбек сборной Украины – о матче против Швеции

  • 29.06.2021 15:33
  • 1301 просмотр
  • 3 комментария
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Мы должны играть быстро»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский оценил соперника по 1/8 финала Евро-2020, сборную Швеции:

«Хорошая команда, если в общем брать. Середина поля – они очень агрессивны в отборе, здорово прессингуют и не дают много времени на размышления.

Я знаю Альбина Экдаля, играющего в «Сампдории». Он – хороший футболист. Мы должны играть быстро, чтобы не давать им шансов отбирать мяч и выходить в контратаки».

Матч Швеция – Украина состоится сегодня, 29 июня. Начало – в 22:00 по Киеву.

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Источник — ТК Футбол

(4 голоса)

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Комментарии
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 29.06.2021 15:45
    +1
    AMBA?, 29.06.2021 15:42
    Правильно. Что бы в 00:05 все уже спали.
    и мы, с хорошим настроением ))
    Ссылка
    AMBA?
    online
      AMBA?, 29.06.2021 15:42
    +1
    Правильно. Что бы в 00:05 все уже спали.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 29.06.2021 15:36
    0
    "Буду бить аккуратно, но сильно!"
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 29.06.2021 15:45
    +1
    AMBA?, 29.06.2021 15:42
    Правильно. Что бы в 00:05 все уже спали.
    и мы, с хорошим настроением ))
    Ссылка
    AMBA?
    online
      AMBA?, 29.06.2021 15:42
    +1
    Правильно. Что бы в 00:05 все уже спали.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 29.06.2021 15:36
    0
    "Буду бить аккуратно, но сильно!"
    Ссылка
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