Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Мы должны играть быстро»

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский оценил соперника по 1/8 финала Евро-2020, сборную Швеции:
«Хорошая команда, если в общем брать. Середина поля – они очень агрессивны в отборе, здорово прессингуют и не дают много времени на размышления.
Я знаю Альбина Экдаля, играющего в «Сампдории». Он – хороший футболист. Мы должны играть быстро, чтобы не давать им шансов отбирать мяч и выходить в контратаки».
Матч Швеция – Украина состоится сегодня, 29 июня. Начало – в 22:00 по Киеву.
Источник — ТК Футбол
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.