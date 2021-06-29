ФОТО. Стало известно, в какой форме Украина сыграет со Швецией

Сборная Украины 29 июня сыграет с командой Швеции в рамках 1/8 финала чемпионата Европы. Матч состоится в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк». Начало в 22:00 по Киеву.

На совещании с участием представителей команд и официальных лиц матча было решено, что сборная Украины сыграет в синей форме, а шведы выйдут в желтых цветах.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Швеция – Украина.

Кто сыграет со Швецией? Состав сборной Украины на 1/8 финала Евро