ФОТО. Стало известно, в какой форме Украина сыграет со Швецией

Сборная Украины 29 июня сыграет с командой Швеции в рамках 1/8 финала чемпионата Европы. Матч состоится в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк». Начало в 22:00 по Киеву.
На совещании с участием представителей команд и официальных лиц матча было решено, что сборная Украины сыграет в синей форме, а шведы выйдут в желтых цветах.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Швеция – Украина.
Кто сыграет со Швецией? Состав сборной Украины на 1/8 финала Евро
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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На трибунах вообще мало что видно , если ты был на футболе то должен знать.
А вот цель №1: в очередной раз напомнить миру что "Крым это Украина", цель №2: чтобы это видели зрители телетрансляций во всем мире (которых миллионы в отличии от тысяч на трибунах), цель №3: поджечь сраки собакам на болотах, цель №4: пиар сборной Украины, - достигнуты и выполнены на 100%
На трибунах вообще мало что видно , если ты был на футболе то должен знать.
А вот цель №1: в очередной раз напомнить миру что "Крым это Украина", цель №2: чтобы это видели зрители телетрансляций во всем мире (которых миллионы в отличии от тысяч на трибунах), цель №3: поджечь сраки собакам на болотах, цель №4: пиар сборной Украины, - достигнуты и выполнены на 100%
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