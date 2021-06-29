ФОТО. Стало известно, в какой форме Украина сыграет со Швецией

Встреча команд с идентичными цветами флага

  • 29.06.2021 14:43
  • 6389 просмотров
  • 10 комментариев
ФОТО. Стало известно, в какой форме Украина сыграет со Швецией
© УАФ

Сборная Украины 29 июня сыграет с командой Швеции в рамках 1/8 финала чемпионата Европы. Матч состоится в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк». Начало в 22:00 по Киеву.

На совещании с участием представителей команд и официальных лиц матча было решено, что сборная Украины сыграет в синей форме, а шведы выйдут в желтых цветах.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Швеция – Украина.

Кто сыграет со Швецией? Состав сборной Украины на 1/8 финала Евро

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(22 голоса)

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Комментарии
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 29.06.2021 16:16
    0
    Bosh1908, 29.06.2021 16:01
    Так а сенсу і не було, що кожен з трибуни побачив карту.
    А никто и не вкладывал озвученный тобой смысл "чтобы с трибун увидели карту"
    На трибунах вообще мало что видно , если ты был на футболе то должен знать.
    А вот цель №1: в очередной раз напомнить миру что "Крым это Украина", цель №2: чтобы это видели зрители телетрансляций во всем мире (которых миллионы в отличии от тысяч на трибунах), цель №3: поджечь сраки собакам на болотах, цель №4: пиар сборной Украины, - достигнуты и выполнены на 100%
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    linesman
      linesman, 29.06.2021 16:10
    +2
    Alex86 1, 29.06.2021 14:50
    О, хоть карту видно нашу там в таком положении, а то столько раздули, а на матче кто не знает и не увидел бы
    Якщо ви, шановний, бачили тільки дві картинки, йдіть здавати ЗНО повторно.
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    Bosh1908
      Bosh1908, 29.06.2021 16:01
    +3
    Alex86 1, 29.06.2021 14:50
    О, хоть карту видно нашу там в таком положении, а то столько раздули, а на матче кто не знает и не увидел бы
    Так а сенсу і не було, що кожен з трибуни побачив карту.
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    Nordenus
    online
      Nordenus, 29.06.2021 15:48
    +6
    Ну все, главное что форма фартовая, пройдем дальше
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    hanter83
    online
      hanter83, 29.06.2021 15:07
    +7
    Если в синей то пройдем дальше!!!!
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    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 29.06.2021 15:05
    -1
    Alex86 1, 29.06.2021 15:02
    Да я тож заметил, то ли форма такая то ли наши убитые совсем, но выходят как после душа сразу
    Ага, при чём что примечательно, у других сборных в этом плане всё ок. Максимум немного мокрая в районе спины, ну или если водичкой облились.
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    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 29.06.2021 15:02
    -1
    Александр Казюк, 29.06.2021 15:00
    там форма из какого то такого синтетического дерьма сделана, что наши футболисті уже на 20-й минуте матча мокрые бегают, и она становится тёмной, и из-за этого нифига не видно. Кстати позможно поэтому и сдохли после 3-х таймов Евро, посколько так потеть это не нормально, потеря воды все дела...
    Да я тож заметил, то ли форма такая то ли наши убитые совсем, но выходят как после душа сразу
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    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 29.06.2021 15:00
    -1
    Alex86 1, 29.06.2021 14:50
    О, хоть карту видно нашу там в таком положении, а то столько раздули, а на матче кто не знает и не увидел бы
    там форма из какого то такого синтетического дерьма сделана, что наши футболисті уже на 20-й минуте матча мокрые бегают, и она становится тёмной, и из-за этого нифига не видно. Кстати позможно поэтому и сдохли после 3-х таймов Евро, посколько так потеть это не нормально, потеря воды все дела...
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 29.06.2021 14:54
    -5
    Судя по фоткам,на воротах будет стоять Пятов...
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    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 29.06.2021 14:50
    0
    О, хоть карту видно нашу там в таком положении, а то столько раздули, а на матче кто не знает и не увидел бы
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    hanter83
    online
      hanter83, 29.06.2021 15:07
    +7
    Если в синей то пройдем дальше!!!!
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    Nordenus
    online
      Nordenus, 29.06.2021 15:48
    +6
    Ну все, главное что форма фартовая, пройдем дальше
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    Bosh1908
      Bosh1908, 29.06.2021 16:01
    +3
    Alex86 1, 29.06.2021 14:50
    О, хоть карту видно нашу там в таком положении, а то столько раздули, а на матче кто не знает и не увидел бы
    Так а сенсу і не було, що кожен з трибуни побачив карту.
    Ссылка
    linesman
      linesman, 29.06.2021 16:10
    +2
    Alex86 1, 29.06.2021 14:50
    О, хоть карту видно нашу там в таком положении, а то столько раздули, а на матче кто не знает и не увидел бы
    Якщо ви, шановний, бачили тільки дві картинки, йдіть здавати ЗНО повторно.
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 29.06.2021 16:16
    0
    Bosh1908, 29.06.2021 16:01
    Так а сенсу і не було, що кожен з трибуни побачив карту.
    А никто и не вкладывал озвученный тобой смысл "чтобы с трибун увидели карту"
    На трибунах вообще мало что видно , если ты был на футболе то должен знать.
    А вот цель №1: в очередной раз напомнить миру что "Крым это Украина", цель №2: чтобы это видели зрители телетрансляций во всем мире (которых миллионы в отличии от тысяч на трибунах), цель №3: поджечь сраки собакам на болотах, цель №4: пиар сборной Украины, - достигнуты и выполнены на 100%
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 29.06.2021 14:50
    0
    О, хоть карту видно нашу там в таком положении, а то столько раздули, а на матче кто не знает и не увидел бы
    Ссылка
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