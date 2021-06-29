Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Должны биться до конца, забирать у шведов мяч»

Эксперт поделился своим планом на игру Украины против Швеции в плей-офф Евро-2020

  • 29.06.2021 14:12
  • 361 просмотр
  • 1 комментарий
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Должны биться до конца, забирать у шведов мяч»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины 29 июня сыграет с командой Швеции в рамках 1/8 финала чемпионата Европы. Бывший игрок национальной команды Евгений Левченко высказался о поединке.

«Я склоняюсь к тому, что Шевченко должен ставить Степаненко в стартовый состав, видно, что при нем игра у нас чуть лучше идет и более сбалансированная. Яремчук для меня – это человек, который может и должен забивать, и он должен играть впереди, никаких фланговых идей для него нельзя делать. Мы не сможем сыграть первым номером.

Единственный вариант, в который мы сможем сыграть – это биться до конца, это играть в футбол и забрать у шведов мяч, чтоб они не были на мяче – это самый важный аспект. Я считаю, что мы должны брать инициативу в свои руки. Швеция – это не команда одного человека, это более сбалансированная команда в плане коллектива. Если посмотреть на все игры шведов, как они играли, выйдя из такой группы, это команда, которая реально работает, знает что такое тактические расклады. Эта команда легко бежит вперед и легко возвращается, потому нам будет реально сложно, единственный плюс для нас это то, что мы более восстановлены», - сказал Левченко.

Матч Швеция – Украина стартует в 22:00 по Киеву.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Швеция – Украина.

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Источник — Великий футбол

(1 голос)

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Комментарии
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 29.06.2021 14:22
    0
    Бісить цей Лєвченко і касапам коментує про касапів ...ут...рок якійсь
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 29.06.2021 14:22
    0
    Бісить цей Лєвченко і касапам коментує про касапів ...ут...рок якійсь
    Ссылка
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