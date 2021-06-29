Стивен Цубер повторил рекорд финальных турниров ЧЕ

Швейцарский полузащитник сделал четвертую голевую передачу на Евро-2020

  • 29.06.2021 13:33
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Стивен Цубер повторил рекорд финальных турниров ЧЕ
© Getty Images/Global Images Ukraine

29-летний полузащитник Стивен Цубер, став соавтором всех трех голов сборной Швейцарии в матче с Турцией, отметился одной голевой передачей и в поединке с французами. Тем самым Цубер, который единолично возглавил список лучших ассистентов Евро-2020, повторил рекорд финальных турниров ЧЕ.

Ранее по четыре результативных паса на одном чемпионате имели в своем активе югослав Любинко Друлович (ЧЕ-2000), чех Карел Поборски (ЧЕ-2004), бельгиец Эден Азар (ЧЕ-2016) и валлиец Аарон Рэмси (ЧЕ-2016).

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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