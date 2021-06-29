Стивен Цубер повторил рекорд финальных турниров ЧЕ

29-летний полузащитник Стивен Цубер, став соавтором всех трех голов сборной Швейцарии в матче с Турцией, отметился одной голевой передачей и в поединке с французами. Тем самым Цубер, который единолично возглавил список лучших ассистентов Евро-2020, повторил рекорд финальных турниров ЧЕ.

Ранее по четыре результативных паса на одном чемпионате имели в своем активе югослав Любинко Друлович (ЧЕ-2000), чех Карел Поборски (ЧЕ-2004), бельгиец Эден Азар (ЧЕ-2016) и валлиец Аарон Рэмси (ЧЕ-2016).