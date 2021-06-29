Артем ФРАНКОВ: «Хотел бы увидеть матч России и Украины, почему нет?»

Украинскому журналисту интересно увидеть подобное действие

  • 29.06.2021 13:53
  • 1718 просмотров
  • 29 комментариев
Артем ФРАНКОВ: «Хотел бы увидеть матч России и Украины, почему нет?»
© Telegram. Артем Франков

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков порассуждал о возможном проведении товарищеского матча между сборными Украины и России.

«Такой матч должен пройти консультацию УЕФА. Мы же все понимаем политическую составляющую. Но я бы хотел увидеть данный матч. И он бы прошел абсолютно нормально, не было бы никаких боевиков и других издержек. Вон Малиновский с Миранчуком в одной команде играет, и все нормально. Так почему и нет? Это будет интересно», — сказал Франков.

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Напомним, что 29 июня Ураина сыграет со Швецией в 1/8 финала Евро-2020. Начало матча в 22:00 по Киеву.

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Источник — Спорт-Экспресс

(4 голоса)

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Комментарии
    Istm
    online
      Istm, 29.06.2021 14:45
    0
    Владимир Копяк, 29.06.2021 14:10
    Можно было бы посмотреть,только чтобы карлик-педофил тоже бегал по полю с клюшкой,а наш гарант стоял в воротах,вместе с роялем...
    не називайте це гарантом
    Ссылка
    Ігор Нестеренко
      Ігор Нестеренко, 29.06.2021 14:44
    +1
    У нас є можливість зараз зіграти зі шведами, англами, данцями і бельгійцями! Навіщо нам слабка Московія?
    Ссылка
    Istm
    online
      Istm, 29.06.2021 14:44
    +1
    "от він і є...нувся, бідолашний" (с)
    Ссылка
    SuperleagueUkraine
    online
      SuperleagueUkraine, 29.06.2021 14:43
    -1
    Alex86 1, 29.06.2021 14:35
    Не вижу связи. У шахты полно сепаров и позиция такая же по сути, так тогда вообще команду убрать из Укр. надо по такой логике?
    в голове у тебя нет связей. Суркис это не связан с опзж никак? Не надо отмазываться шо это старший, они там все помазаны. Франков уже не один десяток лет их говорящая голова, их устраивает то шо он мелит. Чисто сепарский клуб. Просто в открытую не говорят, потому что многие не поймут. Но умные фаны должны понимать что нельзя поддерживать сепарский клуб с предателями во главе. А кто поддерживают - ну тупорылые и голубозадые, шо с них взять)
    Ссылка
    Vick Reznor
    online
      Vick Reznor, 29.06.2021 14:41
    +1
    Trasher311987, 29.06.2021 14:33
    Для чего этот матч?
    Как для чего? Чтобы унизить педерацию!
    Ссылка
    ManCity
    online
      ManCity, 29.06.2021 14:40
    +2
    Дебіл
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 29.06.2021 14:38
    0
    А еще лучше в это же время.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 29.06.2021 14:37
    0
    theguy, 29.06.2021 14:06
    Як один зі сценаріїв - матч в 1/4 Євро 2020 - ще ок.Так склалось,і це міжнародний турнір,і ми не маємо права не грати,і так далі.
    Але саме ТОВАРИСЬКИЙ матч?Які ж вони нам товариші?
    Там как раз 1 из сценариев это то что команды разводят всегда, а если б уж как-то по сетке попали, то наверняка рассматривали бы или вариант нашего протеста и не участия или шото типа выхода с формой с надписями, которые рашисты считали бы провокативными для них
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 29.06.2021 14:35
    0
    Урод очкастый. Пусть его жену гопники изнасилуют а он с ними после этого с ними в футбольчик сыграет.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 29.06.2021 14:35
    -1
    SuperleagueUkraine, 29.06.2021 14:25
    Это ж говорящая голова динамовцев. Интересно, голубозадые и дальше будут обижаться на название "ФК ОПЗЖ" или признают правду?
    Не вижу связи. У шахты полно сепаров и позиция такая же по сути, так тогда вообще команду убрать из Укр. надо по такой логике?
    Ссылка
    Rys2575
    online
      Rys2575, 29.06.2021 14:34
    0
    Навіть труп Путіна не сприятиме нормалізації відносин між державами, які зіпсуті стараннями російської влади надовго, а ватників зрозуміти просто, давайте спочатку проведемо товариський матч, потім відбудеться дружня зустріч між президентами обох країн, потім українська влада дійсно визнає що Крим та Донбас це не Україна і в кінцевому підсумку з Росії знімуть станції бо в усьому вина не Росії а Україна. Такого сценарію розвитку подій патріотичні українці не допустить ніколи.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 29.06.2021 14:33
    +2
    Для чего этот матч?
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 29.06.2021 14:31
    0
    Сергей Иванамофф, 29.06.2021 14:00
    У Франкова дети есть? Допустим погиб бы его сын при обороне Украины, хотел бы он тогда смотреть на матч с оккупантами после этого, когда идет война и гибнут люди каждый день?
    у гномов детей не бывает--только мусор в голове
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 29.06.2021 14:29
    +1
    франков---ты с головой дружишь
    Ссылка
    Петро Шкода
      Петро Шкода, 29.06.2021 14:27
    +2
    В цьго прихвостня хранкова в дурн голові гроші і раша
    Ссылка
    SuperleagueUkraine
    online
      SuperleagueUkraine, 29.06.2021 14:25
    0
    Alex86 1, 29.06.2021 13:57
    Действительно, почему нет? Всего-то отжали Крым, стреляют и захвачен восток страны, а мы с ними мяч гонять будем.
    Кукухой поехал видно окончательно.
    Это ж говорящая голова динамовцев. Интересно, голубозадые и дальше будут обижаться на название "ФК ОПЗЖ" или признают правду?
    Ссылка
    DIiMax2
    online
      DIiMax2, 29.06.2021 14:20
    0
    бачиш річку втопись
    Ссылка
    potemkin78
    online
      potemkin78, 29.06.2021 14:14
    0
    не лучше серию игр и провести их в Луганске, Донецке, Симферополе и Севастополе. правда после выветривания от туда руского смрада
    Ссылка
    Андрій Якушкін
      Андрій Якушкін, 29.06.2021 14:11
    +4
    Сказочній дол@eб!!!
    Ссылка
    AЛВ
    online
      AЛВ, 29.06.2021 14:11
    +1
    Картавого на нульову позицію в ОРДЛО нехай покажуть йому "матч з московією".!!!
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 29.06.2021 13:57
    +11
    Действительно, почему нет? Всего-то отжали Крым, стреляют и захвачен восток страны, а мы с ними мяч гонять будем.
    Кукухой поехал видно окончательно.
    Ссылка
    evgenbarmaley
    online
      evgenbarmaley, 29.06.2021 13:57
    +8
    Бред Семина (читай алкаша) заразная штука! Главред "Футбола" похоже не опохмелился!
    Ссылка
    Александр Мельничук
    online
      Александр Мельничук, 29.06.2021 14:00
    +7
    Чотири ока а ні в одному совісті...
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 29.06.2021 14:00
    +6
    У Франкова дети есть? Допустим погиб бы его сын при обороне Украины, хотел бы он тогда смотреть на матч с оккупантами после этого, когда идет война и гибнут люди каждый день?
    Ссылка
    Андрій Якушкін
      Андрій Якушкін, 29.06.2021 14:11
    +4
    Сказочній дол@eб!!!
    Ссылка
    Stanislav Zаbаrа
    online
      Stanislav Zаbаrа, 29.06.2021 14:05
    +4
    Фыанков, сеыёзно?! Ты пыопил мозги?
    Ссылка
    theguy
    online
      theguy, 29.06.2021 14:06
    +3
    Як один зі сценаріїв - матч в 1/4 Євро 2020 - ще ок.Так склалось,і це міжнародний турнір,і ми не маємо права не грати,і так далі.
    Але саме ТОВАРИСЬКИЙ матч?Які ж вони нам товариші?
    Ссылка
    ManCity
    online
      ManCity, 29.06.2021 14:40
    +2
    Дебіл
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 29.06.2021 14:33
    +2
    Для чего этот матч?
    Ссылка
    Петро Шкода
      Петро Шкода, 29.06.2021 14:27
    +2
    В цьго прихвостня хранкова в дурн голові гроші і раша
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
    online
      Олександр Жарчинський, 29.06.2021 14:04
    +2
    я би хотів побачити боксерський поєдинок Віталя(мера Києва) проти картавого(Франкова)
    Ссылка
    Ігор Нестеренко
      Ігор Нестеренко, 29.06.2021 14:44
    +1
    У нас є можливість зараз зіграти зі шведами, англами, данцями і бельгійцями! Навіщо нам слабка Московія?
    Ссылка
    Istm
    online
      Istm, 29.06.2021 14:44
    +1
    "от він і є...нувся, бідолашний" (с)
    Ссылка
    Vick Reznor
    online
      Vick Reznor, 29.06.2021 14:41
    +1
    Trasher311987, 29.06.2021 14:33
    Для чего этот матч?
    Как для чего? Чтобы унизить педерацию!
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 29.06.2021 14:29
    +1
    франков---ты с головой дружишь
    Ссылка
    AЛВ
    online
      AЛВ, 29.06.2021 14:11
    +1
    Картавого на нульову позицію в ОРДЛО нехай покажуть йому "матч з московією".!!!
    Ссылка
    Istm
    online
      Istm, 29.06.2021 14:45
    0
    Владимир Копяк, 29.06.2021 14:10
    Можно было бы посмотреть,только чтобы карлик-педофил тоже бегал по полю с клюшкой,а наш гарант стоял в воротах,вместе с роялем...
    не називайте це гарантом
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 29.06.2021 14:38
    0
    А еще лучше в это же время.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 29.06.2021 14:37
    0
    theguy, 29.06.2021 14:06
    Як один зі сценаріїв - матч в 1/4 Євро 2020 - ще ок.Так склалось,і це міжнародний турнір,і ми не маємо права не грати,і так далі.
    Але саме ТОВАРИСЬКИЙ матч?Які ж вони нам товариші?
    Там как раз 1 из сценариев это то что команды разводят всегда, а если б уж как-то по сетке попали, то наверняка рассматривали бы или вариант нашего протеста и не участия или шото типа выхода с формой с надписями, которые рашисты считали бы провокативными для них
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 29.06.2021 14:35
    0
    Урод очкастый. Пусть его жену гопники изнасилуют а он с ними после этого с ними в футбольчик сыграет.
    Ссылка
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