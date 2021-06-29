Артем ФРАНКОВ: «Хотел бы увидеть матч России и Украины, почему нет?»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков порассуждал о возможном проведении товарищеского матча между сборными Украины и России.

«Такой матч должен пройти консультацию УЕФА. Мы же все понимаем политическую составляющую. Но я бы хотел увидеть данный матч. И он бы прошел абсолютно нормально, не было бы никаких боевиков и других издержек. Вон Малиновский с Миранчуком в одной команде играет, и все нормально. Так почему и нет? Это будет интересно», — сказал Франков.

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Напомним, что 29 июня Ураина сыграет со Швецией в 1/8 финала Евро-2020. Начало матча в 22:00 по Киеву.