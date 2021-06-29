ВАЦКО: «Мы выходим брать викингов за рога или с мыслью, что 1/8 это успех?»

Известный комментатор поделился ожиданиями от матча Украина – Швеция

  • 29.06.2021 13:25
  • 1536 просмотров
  • 2 комментария
ВАЦКО: «Мы выходим брать викингов за рога или с мыслью, что 1/8 это успех?»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко высказался о грядущем матче сборной Украины против Швеции в 1/8 финала Евро-2020.

«Нужно понимать которая глобальная идея у нас, мы выходим как фавориты - брать викингов за рога или мы выходим с мыслью, что 1/8 финала для нас это очень крутое достижение.

Команде нужно доказать, что команда попала в плей-офф Евро-2020 не просто так и готова побеждать в важнейших матчах», - сказал Вацко.

Матч Швеция – Украина состоится во вторник, 29 июня. Начало в 22:00 по Киеву.

 

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Источник — Великий футбол

(8 голосов)

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Комментарии
    Крот
    online
      Крот, 29.06.2021 13:59
    +4
    Я надеюсь, они извлекли урок после автрии, и уже понимают всю важность этого матча, ну а Шева с такими высказываниями огорчил, как можно настраиваться с тем учётом что мы уже выполнили свою задачу
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    Bohdan
    online
      Bohdan, 29.06.2021 13:37
    +6
    Згоден з Вацком. Думаю Шева даремно заявив, що вихід в 1/8 фіналу - це вже успіх.
    Ссылка
    Bohdan
    online
      Bohdan, 29.06.2021 13:37
    +6
    Згоден з Вацком. Думаю Шева даремно заявив, що вихід в 1/8 фіналу - це вже успіх.
    Ссылка
    Крот
    online
      Крот, 29.06.2021 13:59
    +4
    Я надеюсь, они извлекли урок после автрии, и уже понимают всю важность этого матча, ну а Шева с такими высказываниями огорчил, как можно настраиваться с тем учётом что мы уже выполнили свою задачу
    Ссылка
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