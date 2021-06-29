ВАЦКО: «Мы выходим брать викингов за рога или с мыслью, что 1/8 это успех?»

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко высказался о грядущем матче сборной Украины против Швеции в 1/8 финала Евро-2020.

«Нужно понимать которая глобальная идея у нас, мы выходим как фавориты - брать викингов за рога или мы выходим с мыслью, что 1/8 финала для нас это очень крутое достижение.

Команде нужно доказать, что команда попала в плей-офф Евро-2020 не просто так и готова побеждать в важнейших матчах», - сказал Вацко.

Матч Швеция – Украина состоится во вторник, 29 июня. Начало в 22:00 по Киеву.