КОСОВСКИЙ: «Не согласен, что Швеция – слабейшая среди команд в 1/8 финала»

Экс-игрок национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Виталий Косовский поделился ожиданиями от матча команды Андрея Шевченко против Швеции в 1/8 финала Евро-2020.

«Я не согласен с экспертами, которые считают, что сборная Швеции – слабейшая среди тех, которые пробились в 1/8 финала. Это скоростная, хорошо обученная команда, а антропометрическим данным скандинавов можно только позавидовать. Они очень опасны при розыгрыше стандартных положений.

Благодаря каким качествам можно склонить чаши весов в свою сторону в игре с ними? Прежде всего, с помощью коллективных действий, очень многое будет зависеть от мотивации, желания сыграть через не могу, психологического состояния подопечных Андрея Шевченко. Ведь недаром говорят, что если очень сильно захотеть, то и горы можно свернуть.

Очень хочется, чтобы сегодня наши ребята показали свой лучший футбол и доказали, что предыдущий провальный матч – с австрийцами - досадная случайность», - сказал Косовский.

Матч Швеция – Украина состоится во вторник, 29 июня. Начало в 22:00 по Киеву.