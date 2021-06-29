Харис Сеферович стал автором 800-го гола в истории финальных турниров ЧЕ

Один из героев сборной Швейцарии в матче с Францией 29-летний форвард Харрис Сеферович оформил третий дубль «нати» в финальных турнирах чемпионатов Европы. При этом первый его мяч в ворота французов оказался 800-м в истории Евро.

К слову, впервые на одном ЧЕ было забито два юбилейных гола с двумя «нулями» в конце. В первом туре группового раунда 700-й мяч записал на свой счет австриец Михаэль Грегорич.

Юбилейные голы финальных турниров чемпионатов Европы