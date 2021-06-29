Харис Сеферович стал автором 800-го гола в истории финальных турниров ЧЕ

Впервые на одном Евро было забито два юбилейных мяча с двумя «нулями» в конце

  • 29.06.2021 11:53
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Харис Сеферович стал автором 800-го гола в истории финальных турниров ЧЕ
© Getty Images/Global Images Ukraine

Один из героев сборной Швейцарии в матче с Францией 29-летний форвард Харрис Сеферович оформил третий дубль «нати» в финальных турнирах чемпионатов Европы. При этом первый его мяч в ворота французов оказался 800-м в истории Евро.

К слову, впервые на одном ЧЕ было забито два юбилейных гола с двумя «нулями» в конце. В первом туре группового раунда 700-й мяч записал на свой счет австриец Михаэль Грегорич.

Юбилейные голы финальных турниров чемпионатов Европы

Гол

Дата

Стадия

Автор гола

Сборная

Соперник

Минута

Счет

1-й

06.07.1960

1/2

Милан ГАЛИЧ

Югославия

Франция

11'  (1:0)

5:4

100-й

16.06.1984

ГТ

Ален ЖИРЕСС

Франция

Бельгия

31'  (2:0)

5:0

200-й

26.06.1992

Финал

Ким ВИЛЬФОРТ

Дания

Германия

78'  (2:0)

2:0

300-й

18.06.2000

ГТ

Златко ЗАХОВИЧ

Словения

Испания

59'  (1:1)

1:2

400-й

21.06.2004

ГТ

Тьерри АНРИ

Франция

Швейцария

84'  (3:1)

3:1

500-й

26.06.2008

1/2

ХАВИ

Испания

Россия

50'  (1:0)

3:0

600-й

14.06.2016

ГТ

НАНИ

Португалия

Исландия

31'  (1:0)

1:1

700-й

13.06.2021

ГТ

Михаэль ГРЕГОРИЧ

Австрия

Сев. Македония

78'  (2:1)

3:1

800-й

28.06.2021

1/8

Харис СЕФЕРОВИЧ

Швейцария

Франция

15'  (1:0)

3:3

 

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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