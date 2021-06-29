Стало известно, почему Кулач покинул Ворсклу

Несколько дней назад 29-летний украинский нападающий Владислав Кулач покинул «Ворсклу». Стороны не смогли договориться о продлении контракта.

Базовая зарплата игрока была в пределах 15 тысяч евро. Кулач в межсезонье вел переговоры, чтобы улучшить свои финансовые условия и остаться в Полтаве. После того как «Ворскла» не смогла удовлетворить пожелания футболиста по новому контракту, Кулач отправился на просмотр в киевское «Динамо» в качестве свободного агента. Если Мирча Луческу даст добро на подписание воспитанника «Шахтера», в «Динамо» Кулач будет получать больше, чем в «Ворскле».

Не исключен также вариант, что после подписания контракта с киевлянами украинец может на правах аренды отправиться в зарубежный европейский клуб.

Владислав Кулач стал лучшим бомбардиром УПЛ прошлого сезона с 15 голами. Его результативная игра позволила «Ворскле» занять пятое место и пробиться в Лигу Конференций.