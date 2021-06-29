Стало известно, почему Кулач покинул Ворсклу

Футболист не договорился с клубом о финансовых условиях

  • 29.06.2021 11:53
  • 3349 просмотров
  • 3 комментария
Стало известно, почему Кулач покинул Ворсклу
© ФК Ворскла. Владислав Кулач

Несколько дней назад 29-летний украинский нападающий Владислав Кулач покинул «Ворсклу». Стороны не смогли договориться о продлении контракта.

Базовая зарплата игрока была в пределах 15 тысяч евро. Кулач в межсезонье вел переговоры, чтобы улучшить свои финансовые условия и остаться в Полтаве. После того как «Ворскла» не смогла удовлетворить пожелания футболиста по новому контракту, Кулач отправился на просмотр в киевское «Динамо» в качестве свободного агента. Если Мирча Луческу даст добро на подписание воспитанника «Шахтера», в «Динамо» Кулач будет получать больше, чем в «Ворскле».

Не исключен также вариант, что после подписания контракта с киевлянами украинец может на правах аренды отправиться в зарубежный европейский клуб.

Владислав Кулач стал лучшим бомбардиром УПЛ прошлого сезона с 15 голами. Его результативная игра позволила «Ворскле» занять пятое место и пробиться в Лигу Конференций.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(11 голосов)

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Комментарии
    OKs100
    online
      OKs100, 29.06.2021 13:05
    0
    Sport, 29.06.2021 12:50
    15×12×32 000 = 5 760 000 в год.
    Для футболистов это смешные деньги, на грани выживания. Например, тот же Зинченко получает около 170 миллионов гривен в год без бонусов.
    Ссылка
    smart__Forever
    online
      smart__Forever, 29.06.2021 12:51
    +1
    "жадность фраера погубит" (с)
    народная мудрость
    Ссылка
    Sport
    online
      Sport, 29.06.2021 12:50
    0
    15×12×32 000 = 5 760 000 в год.
    Ссылка
    smart__Forever
    online
      smart__Forever, 29.06.2021 12:51
    +1
    "жадность фраера погубит" (с)
    народная мудрость
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 29.06.2021 13:05
    0
    Sport, 29.06.2021 12:50
    15×12×32 000 = 5 760 000 в год.
    Для футболистов это смешные деньги, на грани выживания. Например, тот же Зинченко получает около 170 миллионов гривен в год без бонусов.
    Ссылка
    Sport
    online
      Sport, 29.06.2021 12:50
    0
    15×12×32 000 = 5 760 000 в год.
    Ссылка
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