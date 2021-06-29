ФОТО. Зеленский по видеосвязи позвонил сборной Украины

Сборная Украину 29 июня сыграют матч плей-офф Евро-2020 против команды Швеции. Украинская сборная находится в Шотландии, где пройдет матч.
Как мы и сообщали ранее, Президент Украины Владимир Зеленский позвонил игрокам сборной, поздравил Андрея Пятова с Днем рождения, а также пожелал удачи в матче со Швецией.
«Имел приятный разговор - позвонил ребятам из нашей сборной, чтобы сказать: мы верим в них и очень болеем. Поздравил с Днем Рождения Андрея Пятова. Наши футболисты хорошо мотивированы и способны удивлять. Сегодня на поле с ними будет 40 млн украинцев», - написал Зеленский в Twitter.
Матч Швеция - Украина состоится 29 июня. Начало встречи - в 22:00.
Мав приємну розмову – подзвонив хлопцям з нашої збірної 🇺🇦, щоб сказати: ми віримо в них і дуже вболіваємо. Привітав з ДН Андрія Пятова. Наші футболісти добре мотивовані й здатні дивувати. Сьогодні на полі з ними буде 40 млн українців. #ЗбірнаУкраїни #ПідтримайЗбірну #МиЗбірна pic.twitter.com/qFgYYsRg0W— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 29, 2021
Источник — Sport.ua
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