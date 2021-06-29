ФОТО. Зеленский по видеосвязи позвонил сборной Украины

Глава государства пожелал удачи футболистам в игре со Швецией

  • 29.06.2021 11:45
  • 2783 просмотра
  • 14 комментариев
ФОТО. Зеленский по видеосвязи позвонил сборной Украины
© twitter.com/ZelenskyyUa

Сборная Украину 29 июня сыграют матч плей-офф Евро-2020 против команды Швеции. Украинская сборная находится в Шотландии, где пройдет матч.

Как мы и сообщали ранее, Президент Украины Владимир Зеленский позвонил игрокам сборной, поздравил Андрея Пятова с Днем рождения, а также пожелал удачи в матче со Швецией.

«Имел приятный разговор - позвонил ребятам из нашей сборной, чтобы сказать: мы верим в них и очень болеем. Поздравил с Днем Рождения Андрея Пятова. Наши футболисты хорошо мотивированы и способны удивлять. Сегодня на поле с ними будет 40 млн украинцев», - написал Зеленский в Twitter.

Матч Швеция - Украина состоится 29 июня. Начало встречи - в 22:00.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 29.06.2021 12:34
    +3
    Тот случай когда лучше б и не вылазил ради очередного pr хода, а делом занялся, а то годы идут, а вместо результатов реальных каких-то одни посты, видосики, пиары и прочая бутафория
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 29.06.2021 12:31
    +1
    zelia73, 29.06.2021 11:54
    клоун--ты параше вагнеровцев --тоже так сдал
    В Лукашенкі ця розмова записана 101%, так що якщо тому буде колись вигідно, цей запис ми почуємо
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 29.06.2021 12:31
    +1
    bulba sumkin, 29.06.2021 12:09
    Главное чтоб он под «особистий контроль» этот матч не взял, иначе хана. Удачи нашим парням!)
    Футбольні справи він віддає під контроль Юзіка!
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 29.06.2021 12:30
    +1
    у турків презик на стадіоні сидів, - і їх це не вряувало... Краще б наш клоун якийсь велопробіг замутив з Києва до Глазго у підримку збірної (тим більше, педалі він крутити вміє) !
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 29.06.2021 12:24
    +4
    Президент 111 зателефонував - ото радість (ніт).
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 29.06.2021 12:24
    +5
    Оно же за Оман болеет. Перепутал номер телефона. Или Патрушев попутал.
    Ссылка
    Olma Sharp
    online
      Olma Sharp, 29.06.2021 12:19
    +12
    Бедоносец. Становится стрёмно за сборную.
    Ссылка
    bulba sumkin
      bulba sumkin, 29.06.2021 12:09
    +12
    Главное чтоб он под «особистий контроль» этот матч не взял, иначе хана. Удачи нашим парням!)
    Ссылка
    Игорь Левченко
    online
      Игорь Левченко, 29.06.2021 12:08
    +8
    Звонарь - бедоносец, хана сборной(
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 29.06.2021 12:04
    +4
    не пойму почему одни в масках, другие нет... или это типа такая акция за свободу слова
    Ссылка
    Влад Тараненко
    online
      Влад Тараненко, 29.06.2021 12:01
    +6
    Жека, 29.06.2021 11:56
    Нужно было онлайн концерт провести... ну пошутить там, на рояли сыграть )))
    Рассказать кто, сколько и в какой позе должен принимать, как актриса с немецких фильмов
    Ссылка
    Жека
    online
      Жека, 29.06.2021 11:56
    +9
    Нужно было онлайн концерт провести... ну пошутить там, на рояли сыграть )))
    Ссылка
    Fedka_edinoros
      Fedka_edinoros, 29.06.2021 11:55
    -7
    молодец
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 29.06.2021 11:54
    +12
    клоун--ты параше вагнеровцев --тоже так сдал
    Ссылка
    Olma Sharp
    online
      Olma Sharp, 29.06.2021 12:19
    +12
    Бедоносец. Становится стрёмно за сборную.
    Ссылка
    bulba sumkin
      bulba sumkin, 29.06.2021 12:09
    +12
    Главное чтоб он под «особистий контроль» этот матч не взял, иначе хана. Удачи нашим парням!)
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 29.06.2021 11:54
    +12
    клоун--ты параше вагнеровцев --тоже так сдал
    Ссылка
    Жека
    online
      Жека, 29.06.2021 11:56
    +9
    Нужно было онлайн концерт провести... ну пошутить там, на рояли сыграть )))
    Ссылка
    Игорь Левченко
    online
      Игорь Левченко, 29.06.2021 12:08
    +8
    Звонарь - бедоносец, хана сборной(
    Ссылка
    Влад Тараненко
    online
      Влад Тараненко, 29.06.2021 12:01
    +6
    Жека, 29.06.2021 11:56
    Нужно было онлайн концерт провести... ну пошутить там, на рояли сыграть )))
    Рассказать кто, сколько и в какой позе должен принимать, как актриса с немецких фильмов
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 29.06.2021 12:24
    +5
    Оно же за Оман болеет. Перепутал номер телефона. Или Патрушев попутал.
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 29.06.2021 12:24
    +4
    Президент 111 зателефонував - ото радість (ніт).
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 29.06.2021 12:04
    +4
    не пойму почему одни в масках, другие нет... или это типа такая акция за свободу слова
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 29.06.2021 12:34
    +3
    Тот случай когда лучше б и не вылазил ради очередного pr хода, а делом занялся, а то годы идут, а вместо результатов реальных каких-то одни посты, видосики, пиары и прочая бутафория
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 29.06.2021 12:31
    +1
    zelia73, 29.06.2021 11:54
    клоун--ты параше вагнеровцев --тоже так сдал
    В Лукашенкі ця розмова записана 101%, так що якщо тому буде колись вигідно, цей запис ми почуємо
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 29.06.2021 12:31
    +1
    bulba sumkin, 29.06.2021 12:09
    Главное чтоб он под «особистий контроль» этот матч не взял, иначе хана. Удачи нашим парням!)
    Футбольні справи він віддає під контроль Юзіка!
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 29.06.2021 12:30
    +1
    у турків презик на стадіоні сидів, - і їх це не вряувало... Краще б наш клоун якийсь велопробіг замутив з Києва до Глазго у підримку збірної (тим більше, педалі він крутити вміє) !
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