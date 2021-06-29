Ян СОММЕР: «Вот это матч!»

Вратарь сборной Швейцарии Ян Соммер прокомментировал победу над Францией в 1/8 финала Лиги Европы (3:3, 5:4 по пенальти).

«Вот это матч! Какой же футбольный вечер... Это был наш шанс наконец-то пройти дальше 1/8 финала, ведь прежде нам этого никогда не удавалось. Невероятно, мы играли от души и с характером. После незабитого пенальти было очень тяжело. Я горжусь командой, мы не прекращали верить», — считает Соммер.