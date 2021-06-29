Ян СОММЕР: «Вот это матч!»

Голкипер сборной Швейцарии подвел итоги победы над Францией на Евро-2020

  • 29.06.2021 11:25
  • 1476 просмотров
  • 1 комментарий
Ян СОММЕР: «Вот это матч!»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вратарь сборной Швейцарии Ян Соммер прокомментировал победу над Францией в 1/8 финала Лиги Европы (3:3, 5:4 по пенальти).

«Вот это матч! Какой же футбольный вечер... Это был наш шанс наконец-то пройти дальше 1/8 финала, ведь прежде нам этого никогда не удавалось. Невероятно, мы играли от души и с характером. После незабитого пенальти было очень тяжело. Я горжусь командой, мы не прекращали верить», — считает Соммер.

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Источник — УЕФА

(5 голосов)

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Комментарии
    Vitalii
    online
      Vitalii, 29.06.2021 12:40
    +1
    Все таки він Зоммер.
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    Vitalii
    online
      Vitalii, 29.06.2021 12:40
    +1
    Все таки він Зоммер.
    Ссылка
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