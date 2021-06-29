Впервые действующие чемпионы мира покинули Евро на столь ранней стадии

Действующий чемпион мира сборная Франции, уступив швейцарцам в серии послематчевых пенальти, разделила судьбу чемпионов Европы Португалии, отправившейся домой накануне. Это всего второй раз в истории, когда обладатели Кубка мира не попали в число призеров на Евро, при этом впервые выбыв из борьбы на столь ранней стадии.
Как выступали действующие чемпионы мира на ЧЕ
|
ЧЕ
|
Чемпион мира
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
Мячи
|
Место
|
1968
|
Англия
|
2
|
1
|
0
|
1
|
2-1
|
3-е
|
1976
|
ФРГ
|
2
|
1
|
1
|
0
|
6-4
|
2-е
|
1992
|
Германия
|
5
|
2
|
1
|
2
|
7-8
|
2-е
|
2000
|
Франция
|
6
|
5
|
0
|
1
|
13-7
|
1-е
|
2008
|
Италия
|
4
|
1
|
2
|
1
|
3-4
|
1/4
|
2012
|
Испания
|
6
|
4
|
2
|
0
|
12-1
|
1-е
|
2016
|
Германия
|
6
|
3
|
2
|
1
|
7-3
|
3-е
|
2020
|
Франция
|
4
|
1
|
3
|
0
|
7-6
|
1/8
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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