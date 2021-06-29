Впервые действующие чемпионы мира покинули Евро на столь ранней стадии

Вслед за чемпионами Европы домой отправились и чемпионы мира

  • 29.06.2021 11:05
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Впервые действующие чемпионы мира покинули Евро на столь ранней стадии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Действующий чемпион мира сборная Франции, уступив швейцарцам в серии послематчевых пенальти, разделила судьбу чемпионов Европы Португалии, отправившейся домой накануне. Это всего второй раз в истории, когда обладатели Кубка мира не попали в число призеров на Евро, при этом впервые выбыв из борьбы на столь ранней стадии.

Как выступали действующие чемпионы мира на ЧЕ

ЧЕ

Чемпион мира

И

В

Н

П

Мячи

Место

1968

Англия

2

1

0

1

2-1

3-е

1976

ФРГ

2

1

1

0

6-4

2-е

1992

Германия

5

2

1

2

7-8

2-е

2000

Франция

6

5

0

1

13-7

1-е

2008

Италия

4

1

2

1

3-4

1/4

2012

Испания

6

4

2

0

12-1

1-е

2016

Германия

6

3

2

1

7-3

3-е

2020

Франция

4

1

3

0

7-6

1/8
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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