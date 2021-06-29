Впервые действующие чемпионы мира покинули Евро на столь ранней стадии

Действующий чемпион мира сборная Франции, уступив швейцарцам в серии послематчевых пенальти, разделила судьбу чемпионов Европы Португалии, отправившейся домой накануне. Это всего второй раз в истории, когда обладатели Кубка мира не попали в число призеров на Евро, при этом впервые выбыв из борьбы на столь ранней стадии.

Как выступали действующие чемпионы мира на ЧЕ