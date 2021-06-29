Марта Костюк – Кики Бертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 июня украинская теннисистка Марта Костюк (№70 WTA) дебютирует в основной сетке Уимблдона.



В матче первого круга 19-летняя украинка сразится против Кики Бертенс из Нидерландов (№21 WTA). Встреча состоится третьим запуском на корте №18 после доигрыша матча ATP Фоньини – Рамос. Ориентировочное время начала – 16:00 по Киеву.



Ранее девушки между собой не играли.



Во втором круге победительница встречи сразится против Анастасии Севастовой из Латвии (№56 WTA) или Зарины Дияс из Казахстана (№101 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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