Марта Костюк – Кики Бертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга Уимблдона

  • 29.06.2021 11:06
  • 441 просмотр
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Марта Костюк – Кики Бертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

29 июня украинская теннисистка Марта Костюк (№70 WTA) дебютирует в основной сетке Уимблдона.
 
В матче первого круга 19-летняя украинка сразится против Кики Бертенс из Нидерландов (№21 WTA). Встреча состоится третьим запуском на корте №18 после доигрыша матча ATP Фоньини – Рамос. Ориентировочное время начала – 16:00 по Киеву.
 
Ранее девушки между собой не играли.
 
Во втором круге победительница встречи сразится против Анастасии Севастовой из Латвии (№56 WTA) или Зарины Дияс из Казахстана (№101 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча 

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Источник — Sport.ua

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