Марта Костюк – Кики Бертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 июня украинская теннисистка Марта Костюк (№70 WTA) дебютирует в основной сетке Уимблдона.
В матче первого круга 19-летняя украинка сразится против Кики Бертенс из Нидерландов (№21 WTA). Встреча состоится третьим запуском на корте №18 после доигрыша матча ATP Фоньини – Рамос. Ориентировочное время начала – 16:00 по Киеву.
Ранее девушки между собой не играли.
Во втором круге победительница встречи сразится против Анастасии Севастовой из Латвии (№56 WTA) или Зарины Дияс из Казахстана (№101 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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