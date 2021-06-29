Кто сыграет со Швецией? Состав сборной Украины на 1/8 финала Евро

Сегодня в 22:00 сборная Украины проведет матч 1/8 финала Евро-2020 против Швеции. Тренер Андрей Шевченко может рассчитывать на всех игроков, кроме Александра Зубкова.

Вингер не попал в заявку на матч, однако есть в списке тех, кто тренируется и продолжает восстанавливаться.

25 игроков, которые тренировались перед матчем со Швецией.

1. Георгий Бущан, 2. Эдуард Соболь, 3. Георгий Судаков, 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Марлос, 12. Андрей Пятов, 13. Илья Забарный, 14 Евгений Макаренко, 15. Виктор Цыганков, 16 Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18. Роман Безус, 19. Артем Беседин, 20. Александр Зубков, 21. Александр Караваев, 22 Николай Матвиенко. 23 Анатолий Трубин, 24 Александр Тымчик, 26. Артем Довбик.