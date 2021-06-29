Кто сыграет со Швецией? Состав сборной Украины на 1/8 финала Евро

Не сможет сыграть только Зубков

  • 29.06.2021 11:45
  • 7314 просмотров
  • 12 комментариев
Кто сыграет со Швецией? Состав сборной Украины на 1/8 финала Евро
© uaf.ua

Сегодня в 22:00 сборная Украины проведет матч 1/8 финала Евро-2020 против Швеции. Тренер Андрей Шевченко может рассчитывать на всех игроков, кроме Александра Зубкова.

Вингер не попал в заявку на матч, однако есть в списке тех, кто тренируется и продолжает восстанавливаться.

25 игроков, которые тренировались перед матчем со Швецией.

1. Георгий Бущан, 2. Эдуард Соболь, 3. Георгий Судаков, 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Марлос, 12. Андрей Пятов, 13. Илья Забарный, 14 Евгений Макаренко, 15. Виктор Цыганков, 16 Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18. Роман Безус, 19. Артем Беседин, 20. Александр Зубков, 21. Александр Караваев, 22 Николай Матвиенко. 23 Анатолий Трубин, 24 Александр Тымчик, 26. Артем Довбик.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(26 голосов)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 29.06.2021 13:05
    0
    DK1961, 29.06.2021 13:04
    Ну уж как без трубина и судакова.... Кротячья болезнь неизлечима
    Да, ща самое актуальное из всего этих выпустить
    Ссылка
    DK1961
      DK1961, 29.06.2021 13:04
    0
    Invulnerable, 29.06.2021 12:12
    Трубин Соболь Кривцов Забарный Судаков Шапаренко Степаненко Цыганков Яремчук Кулач Беседин
    Ну уж как без трубина и судакова.... Кротячья болезнь неизлечима
    Ссылка
    Александр Чонгов
    online
      Александр Чонгов, 29.06.2021 13:02
    0
    Да фиг там идем в АТАКУ ....Бущан Караваев -Забарный - Матвиенко - Миколенко -СТЕПАНЕНКО- Зинченко--Малиновский - Шапаренко- Ярмоленко- ЯРЕМЧУК....замены --- Беседин Цыганков Сидорчук .....и все....
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 29.06.2021 12:50
    -1
    Возможно было бы сыграть с 2 опорниками, учитывая то что шведы будут много прессинговать и надо не отдать центр.Кто то из опорников должен страховать правый фланг учитывая то что там будет играть Исак .Бущан-Зинченко Матвиенко Забарный Караваев- Степаненко Сидорчук Шапаренко Малиновский Ярмоленко-Яремчук. Шапаренко можно сместить на левый фланг. От Зинченко пользы в полузащите немного, потому вернуть его на его родную позиции. Цыганков пока не готов играть весь матч поэтому на замену. Можно в конце выпустить Довбика если Яремчук устанет
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    AMBA?
    online
      AMBA?, 29.06.2021 12:48
    +1
    А нам всё равно.
    Вон Франции бабка нагадала поражение, и капец. Хоть и 3:1 было.
    Если звёзды сойдутся на небе за нас, то выиграем по пенальти.
    И не забываем, что Исак ещё не забивал на Евро...
    Ссылка
    Александр Чонгов
    online
      Александр Чонгов, 29.06.2021 12:46
    -1
    надо выпустить 9 защитников и марлоса впереди и тогда на 10 минуте будет остановка .....часа на 3 а может и больше
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 29.06.2021 12:45
    -2
    Бущан, Миколенко, Забарний, Кривцов, Караваев, Степаненко, Зинченко, Марлос, Малиновский, Яремчук, Ярмоленко.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 29.06.2021 12:31
    +5
    ENJOY, 29.06.2021 12:28
    будут шансы если они выйдут все
    Угу и Шева на острие
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 29.06.2021 12:28
    +5
    будут шансы если они выйдут все
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 29.06.2021 12:27
    +1
    Вроде и состав не плох должен быть, а так пока посредственно все выходит
    Ссылка
    Invulnerable
    online
      Invulnerable, 29.06.2021 12:20
    0
    Вместо Кулача@ Довбик ошибся)))
    Ссылка
    Invulnerable
    online
      Invulnerable, 29.06.2021 12:12
    -7
    Трубин Соболь Кривцов Забарный Судаков Шапаренко Степаненко Цыганков Яремчук Кулач Беседин
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 29.06.2021 12:31
    +5
    ENJOY, 29.06.2021 12:28
    будут шансы если они выйдут все
    Угу и Шева на острие
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 29.06.2021 12:28
    +5
    будут шансы если они выйдут все
    Ссылка
    AMBA?
    online
      AMBA?, 29.06.2021 12:48
    +1
    А нам всё равно.
    Вон Франции бабка нагадала поражение, и капец. Хоть и 3:1 было.
    Если звёзды сойдутся на небе за нас, то выиграем по пенальти.
    И не забываем, что Исак ещё не забивал на Евро...
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 29.06.2021 12:27
    +1
    Вроде и состав не плох должен быть, а так пока посредственно все выходит
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 29.06.2021 13:05
    0
    DK1961, 29.06.2021 13:04
    Ну уж как без трубина и судакова.... Кротячья болезнь неизлечима
    Да, ща самое актуальное из всего этих выпустить
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 29.06.2021 13:04
    0
    Invulnerable, 29.06.2021 12:12
    Трубин Соболь Кривцов Забарный Судаков Шапаренко Степаненко Цыганков Яремчук Кулач Беседин
    Ну уж как без трубина и судакова.... Кротячья болезнь неизлечима
    Ссылка
    Александр Чонгов
    online
      Александр Чонгов, 29.06.2021 13:02
    0
    Да фиг там идем в АТАКУ ....Бущан Караваев -Забарный - Матвиенко - Миколенко -СТЕПАНЕНКО- Зинченко--Малиновский - Шапаренко- Ярмоленко- ЯРЕМЧУК....замены --- Беседин Цыганков Сидорчук .....и все....
    Ссылка
    Invulnerable
    online
      Invulnerable, 29.06.2021 12:20
    0
    Вместо Кулача@ Довбик ошибся)))
    Ссылка
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