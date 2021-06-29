Рафаэль ВАРАН: «Крайне печально»

Защитник сборной Франции Рафаэль Варан прокомментировал вылет своей команды из 1/8 финала Евро-2020 от сборной Швейцарии.

«Крайне печально. Мы совершенно испортили первый тайм. Отреагировали на это во втором, но предоставили соперникам свободное пространство, и они отыгрались. А пенальти — это лотерея. Мы могли забить в дополнительное время, шанс такой был», — считает Варан.