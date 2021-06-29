Сборная Испании установила новый рекорд Евро

В матче с Хорватией (5:3) сборная Испании шестой раз сыграла в овертаймах в финальных турнирах чемпионатов Европы. И в рекордный пятый раз прошла в следующий раунд. Ранее в трех случаях «Фурия Роха» добивалась успеха в серии послематчевых пенальти, а еще в одном, как и ныне, в игровое время.
Что касается хорватов, то для них перевод матча в овертайм не принес позитивных эмоций ни в одном из трех случаев.
Испания в матчах с овертаймами в финальных турнирах ЧЕ
|
|
Дата
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
1.
|
17.06.1964
|
1/2
|
Венгрия
|
2:1 (1:1)
|
2.
|
24.06.1984
|
1/2
|
Дания
|
1:1 (1:1), п. 5:4
|
3.
|
22.06.1996
|
1/4
|
Англия
|
0:0 (0:0), п. 2:4
|
4.
|
22.06.2008
|
1/4
|
Италия
|
0:0 (0:0), п. 4:2
|
5.
|
27.06.2012
|
1/2
|
Португалия
|
0:0 (0:0), п. 4:2
|
6.
|
27.06.2021
|
1/8
|
Хорватия
|
5:3 (3:3)
Хорватия в матчах с овертаймами в финальных турнирах ЧЕ
|
|
Дата
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
1.
|
20.06.2008
|
1/4
|
Турция
|
1:1 (0:0), п. 1:3
|
2.
|
25.06.2016
|
1/8
|
Португалия
|
0:1 (0:0)
|
3.
|
27.06.2021
|
1/8
|
Испания
|
3:5 (3:3)
В скобках - счет в основное время матча.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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