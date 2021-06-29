Сборная Испании установила новый рекорд Евро

«Фурия Роха», переведя игру в овертайм, проходила в следующий раунд в 5 случаях из 6

  • 29.06.2021 10:52
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Сборная Испании установила новый рекорд Евро
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче с Хорватией (5:3) сборная Испании шестой раз сыграла в овертаймах в финальных турнирах чемпионатов Европы. И в рекордный пятый раз прошла в следующий раунд. Ранее в трех случаях «Фурия Роха» добивалась успеха в серии послематчевых пенальти, а еще в одном, как и ныне, в игровое время.

Что касается хорватов, то для них перевод матча в овертайм не принес позитивных эмоций ни в одном из трех случаев.

Испания в матчах с овертаймами в финальных турнирах ЧЕ

 

Дата

Стадия

Соперник

Счет

1.

17.06.1964

1/2

Венгрия

2:1 (1:1)

2.

24.06.1984

1/2

Дания

1:1 (1:1), п. 5:4

3.

22.06.1996

1/4

Англия

0:0 (0:0), п. 2:4

4.

22.06.2008

1/4

Италия

0:0 (0:0), п. 4:2

5.

27.06.2012

1/2

Португалия

0:0 (0:0), п. 4:2

6.

27.06.2021

1/8

Хорватия

5:3 (3:3)

Хорватия в матчах с овертаймами в финальных турнирах ЧЕ

 

Дата

Стадия

Соперник

Счет

1.

20.06.2008

1/4

Турция

1:1 (0:0), п. 1:3

2.

25.06.2016

1/8

Португалия

0:1 (0:0)

3.

27.06.2021

1/8

Испания

3:5 (3:3)

В скобках - счет в основное время матча.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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