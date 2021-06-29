Сборная Испании установила новый рекорд Евро

В матче с Хорватией (5:3) сборная Испании шестой раз сыграла в овертаймах в финальных турнирах чемпионатов Европы. И в рекордный пятый раз прошла в следующий раунд. Ранее в трех случаях «Фурия Роха» добивалась успеха в серии послематчевых пенальти, а еще в одном, как и ныне, в игровое время.

Что касается хорватов, то для них перевод матча в овертайм не принес позитивных эмоций ни в одном из трех случаев.

Испания в матчах с овертаймами в финальных турнирах ЧЕ

Дата Стадия Соперник Счет 1. 17.06.1964 1/2 Венгрия 2:1 (1:1) 2. 24.06.1984 1/2 Дания 1:1 (1:1), п. 5:4 3. 22.06.1996 1/4 Англия 0:0 (0:0), п. 2:4 4. 22.06.2008 1/4 Италия 0:0 (0:0), п. 4:2 5. 27.06.2012 1/2 Португалия 0:0 (0:0), п. 4:2 6. 27.06.2021 1/8 Хорватия 5:3 (3:3)

Хорватия в матчах с овертаймами в финальных турнирах ЧЕ

Дата Стадия Соперник Счет 1. 20.06.2008 1/4 Турция 1:1 (0:0), п. 1:3 2. 25.06.2016 1/8 Португалия 0:1 (0:0) 3. 27.06.2021 1/8 Испания 3:5 (3:3)

В скобках - счет в основное время матча.