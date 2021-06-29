Испания и Хорватия едва не повторили старейший рекорд финальных турниров ЧЕ

Поединок между Испанией и Хорватией (5:3), увенчавшийся восемью взятиям ворот обеих команд, стал самым результативным на Евро-2020. В истории финальных турниров больше голов было забито только 61 год назад в матче открытия первого чемпионата Европы, в котором Югославия обыграла Францию со счетом 5:4.
К слову, средняя результативность Евро-2020 на сегодняшний день составляет 2,81 мяча за игру (118 голов в 42 матчах). И это наивысший показатель, начиная с 1980 года, когда финальная часть чемпионата начала проводиться с групповыми раундами.
Самые результативные матчи в финальных турнирах ЧЕ
|
Голы
|
Матч
|
Счет
|
Дата
|
Стадия
|
9
|
Югославия - Франция
|
5:4
|
06.07.1960
|
1/2
|
8
|
Испания - Хорватия
|
5:3
|
28.06.2021
|
1/8
|
7
|
Испания - Югославия
|
4:3
|
21.06.2000
|
ГТ
|
7
|
Нидерланды - Югославия
|
6:1
|
25.06.2000
|
1/4
|
7
|
Франция - Исландия
|
5:2
|
03.07.2016
|
1/4
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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