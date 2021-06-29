Испания и Хорватия едва не повторили старейший рекорд финальных турниров ЧЕ

Средняя результативность Евро-2020 вышла на рекордную отметку

  • 29.06.2021 10:33
  • 1033 просмотра
  • 1 комментарий
Испания и Хорватия едва не повторили старейший рекорд финальных турниров ЧЕ
© Getty Images/Global Images Ukraine

Поединок между Испанией и Хорватией (5:3), увенчавшийся восемью взятиям ворот обеих команд, стал самым результативным на Евро-2020. В истории финальных турниров больше голов было забито только 61 год назад в матче открытия первого чемпионата Европы, в котором Югославия обыграла Францию со счетом 5:4.

К слову, средняя результативность Евро-2020 на сегодняшний день составляет 2,81 мяча за игру (118 голов в 42 матчах). И это наивысший показатель, начиная с 1980 года, когда финальная часть чемпионата начала проводиться с групповыми раундами.

Самые результативные матчи в финальных турнирах ЧЕ

Голы

Матч

Счет

Дата

Стадия

9

Югославия - Франция

5:4

06.07.1960

1/2

8

Испания - Хорватия

5:3

28.06.2021

1/8

7

Испания - Югославия

4:3

21.06.2000

ГТ

7

Нидерланды - Югославия

6:1

25.06.2000

1/4

7

Франция - Исландия

5:2

03.07.2016

1/4
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    D.Lanskoy
      D.Lanskoy, 29.06.2021 10:48
    +1
    Все рекордсмены - либо французы, либо югославы. Прикольно.
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 29.06.2021 10:48
    +1
    Все рекордсмены - либо французы, либо югославы. Прикольно.
    Ссылка
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