Испания и Хорватия едва не повторили старейший рекорд финальных турниров ЧЕ

Поединок между Испанией и Хорватией (5:3), увенчавшийся восемью взятиям ворот обеих команд, стал самым результативным на Евро-2020. В истории финальных турниров больше голов было забито только 61 год назад в матче открытия первого чемпионата Европы, в котором Югославия обыграла Францию со счетом 5:4.

К слову, средняя результативность Евро-2020 на сегодняшний день составляет 2,81 мяча за игру (118 голов в 42 матчах). И это наивысший показатель, начиная с 1980 года, когда финальная часть чемпионата начала проводиться с групповыми раундами.

Самые результативные матчи в финальных турнирах ЧЕ