Дешам не планирует подавать в отставку

Сборная Франции уступила Швейцарии в матче 1/8 финала Евро-2020. На протяжении матча французы лидировали со счетом 3:1, но упустили преимущество (3:3), а затем уступили в серии пенальти - 4:5.

После матча тренер Дидье Дешам высказался о возможной отставке.

«Отставка? Этот вопрос не стоит передо мной. В этом составе царят единство и сплоченность. Я несу ответственность, когда дела идут плохо. Я с командой, а они со мной. Нам нужно время, чтобы справиться со всем этим, но сейчас нам больно», - сказал Дешам.