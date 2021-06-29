Дешам не планирует подавать в отставку

Провал на Евро-2020 могут не простить наставнику

  • 29.06.2021 10:59
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Дешам не планирует подавать в отставку
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Франции уступила Швейцарии в матче 1/8 финала Евро-2020. На протяжении матча французы лидировали со счетом 3:1, но упустили преимущество (3:3), а затем уступили в серии пенальти - 4:5.

После матча тренер Дидье Дешам высказался о возможной отставке.

«Отставка? Этот вопрос не стоит передо мной. В этом составе царят единство и сплоченность. Я несу ответственность, когда дела идут плохо. Я с командой, а они со мной. Нам нужно время, чтобы справиться со всем этим, но сейчас нам больно», - сказал Дешам.

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Источник — Twitter

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