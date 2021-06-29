Почти без поддержки. На матче Швеция - Украина будет мало болельщиков

Украинцам и шведам сложно попасть на игру

  • 29.06.2021 10:51
  • 1997 просмотров
  • 2 комментария
Почти без поддержки. На матче Швеция - Украина будет мало болельщиков
© Getty Images/Global Images Ukraine

По информации Футбол 1, на сегодняшнем матче 1/8 финала Евро-2020 Швеция - Украина команде Андрея Шевченко не стоит ждать большой поддержки болельщиков.

Игра пройдет в Шотландии, где действуют жесткие карантинные ограничения, поэтому даже участники матча будут вынуждены покинуть страну уже 30 июня.

Вместимость арены составляет 52 тысячи, а на матч допустят максимум 12 тысяч.

Однако организаторы встречи ожидают всего не более 6 тысяч фанов. Украинским (как и шведским) болельщикам сложно попасть на игру, потому что Шотландия требует соблюдения карантина в 10 дней после приезда в страну.

А между последним матчем группового этапа и 1/8 финала прошло всего 6 дней и фаны заранее не могли знать, где будет играть Украина.

Сообщается, что даже семьи футболистов не могут приехать в Глазго, несмотря на наличие виз.

Матч начнется в 22:00.

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Источник — Великий футбол

(10 голосов)

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Комментарии
    Василь Меленчук
    online
      Василь Меленчук, 29.06.2021 11:30
    0
    У Румунії підпримки вболівальників було більше ніж достатньо, але цього виявилось замало - клята фізика підвела команду.
    Ссылка
    AЛВ
    online
      AЛВ, 29.06.2021 11:00
    +1
    Побажання збірній Україні боротися за перемогу до останньої секунди матчу.!!!!
    Ссылка
    AЛВ
    online
      AЛВ, 29.06.2021 11:00
    +1
    Побажання збірній Україні боротися за перемогу до останньої секунди матчу.!!!!
    Ссылка
    Василь Меленчук
    online
      Василь Меленчук, 29.06.2021 11:30
    0
    У Румунії підпримки вболівальників було більше ніж достатньо, але цього виявилось замало - клята фізика підвела команду.
    Ссылка
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