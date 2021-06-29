Игорь ЦЫГАНЫК: «Маилтон мог бы не Металлист, а Динамо и Шахтер усилить»

Журналист Игорь Цыганык прокомментировал трансферы «Металлиста», который подписал Александра Рыбку, Маилтона, Андрея Цурикова, Евгения Банаду и Брайана Риаскоса.

«Усиление «Металлиста»? Топ-усиление. Думаю, с такими новичками «Металлист» быстро пролетит Первую лигу. Особенно Маилтон. Вы его видели? Он мог бы и «Шахтер» с «Динамо» усилить».

«У «Металлиста» очень серьезный проект сейчас. Я прогнозирую, что «Металлист» в ближайшие 5 лет станет чемпионом Украины. Все сейчас выглядит серьезно», - сказал Цыганык.

Новый сезон команда проведет в Первой лиге.