Игорь ЦЫГАНЫК: «Маилтон мог бы не Металлист, а Динамо и Шахтер усилить»

Журналист Игорь Цыганык прокомментировал трансферы «Металлиста», который подписал Александра Рыбку, Маилтона, Андрея Цурикова, Евгения Банаду и Брайана Риаскоса.
«Усиление «Металлиста»? Топ-усиление. Думаю, с такими новичками «Металлист» быстро пролетит Первую лигу. Особенно Маилтон. Вы его видели? Он мог бы и «Шахтер» с «Динамо» усилить».
«У «Металлиста» очень серьезный проект сейчас. Я прогнозирую, что «Металлист» в ближайшие 5 лет станет чемпионом Украины. Все сейчас выглядит серьезно», - сказал Цыганык.
Новый сезон команда проведет в Первой лиге.
Источник — Циганик LIVE
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Палкин - "Когда-нибудь Шахтер выиграет ЛЧ"
Маілтон навіть у клубі бразильської серії Б не завжди в основі грав.
Циганик вже на зарплаті Ярославського чи лише проситься?
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Палкин - "Когда-нибудь Шахтер выиграет ЛЧ"
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