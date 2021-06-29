Игорь ЦЫГАНЫК: «Маилтон мог бы не Металлист, а Динамо и Шахтер усилить»

Эксперт прокомментировал новичков клуба Первой лиги

  • 29.06.2021 10:29
  • 2708 просмотров
  • 3 комментария
Игорь ЦЫГАНЫК: «Маилтон мог бы не Металлист, а Динамо и Шахтер усилить»
© fcmetalist.com.ua

Журналист Игорь Цыганык прокомментировал трансферы «Металлиста», который подписал Александра Рыбку, Маилтона, Андрея Цурикова, Евгения Банаду и Брайана Риаскоса.

«Усиление «Металлиста»? Топ-усиление. Думаю, с такими новичками «Металлист» быстро пролетит Первую лигу. Особенно Маилтон. Вы его видели? Он мог бы и «Шахтер» с «Динамо» усилить».

«У «Металлиста» очень серьезный проект сейчас. Я прогнозирую, что «Металлист» в ближайшие 5 лет станет чемпионом Украины. Все сейчас выглядит серьезно», - сказал Цыганык.

Новый сезон команда проведет в Первой лиге.

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Источник — Циганик LIVE

(10 голосов)

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Комментарии
    Venom
    online
      Venom, 29.06.2021 11:15
    +2
    Циганик - "Я прогнозую, що «Металіст» в найближчі 5 років стане чемпіоном України".
    -----
    Палкин - "Когда-нибудь Шахтер выиграет ЛЧ"
    Ссылка
    gajvir
    online
      gajvir, 29.06.2021 11:14
    +2
    Циганик - "Я прогнозую, що «Металіст» в найближчі 5 років стане чемпіоном України" . Ну це як дати прогноз погоди на 29 червня 2026 року , чеши що угодно , хто там вспомнить через 5 років. Краще на збірну прогноз дай на вечір, подивимось).
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 29.06.2021 11:12
    -2
    Ще у Першій лізі, а вже якісь незрозумілі розмови про чемпіонство.
    Маілтон навіть у клубі бразильської серії Б не завжди в основі грав.
    Циганик вже на зарплаті Ярославського чи лише проситься?
    Ссылка
    Venom
    online
      Venom, 29.06.2021 11:15
    +2
    Циганик - "Я прогнозую, що «Металіст» в найближчі 5 років стане чемпіоном України".
    -----
    Палкин - "Когда-нибудь Шахтер выиграет ЛЧ"
    Ссылка
    gajvir
    online
      gajvir, 29.06.2021 11:14
    +2
    Циганик - "Я прогнозую, що «Металіст» в найближчі 5 років стане чемпіоном України" . Ну це як дати прогноз погоди на 29 червня 2026 року , чеши що угодно , хто там вспомнить через 5 років. Краще на збірну прогноз дай на вечір, подивимось).
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