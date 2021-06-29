Не готовы на 100%. Де Брюйне и Азар рискуют пропустить матч с Италией

Ведущие полузащитники сборной Бельгии Кевин де Брюйне и Эден Азар не смогли доиграть матч 1/8 финала против Португалии из-за травм.
Оба могут не сыграть в четвертьфинале с Италией.
«К счастью, повреждения обоих не являются серьезными и они остаются с командой. К матчу с Италией оба не будут готовы на 100%».
«Но если пройдем дальше, то к полуфинала оба точно восстановятся», - сказал наставник Роберто Мартинес.
Матч состоится в пятницу.
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Источник — BBC
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