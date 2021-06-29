Не готовы на 100%. Де Брюйне и Азар рискуют пропустить матч с Италией

Лидеры сборной Бельгии получили травмы

  • 29.06.2021 10:11
  • 1036 просмотров
  • 2 комментария
Не готовы на 100%. Де Брюйне и Азар рискуют пропустить матч с Италией
© Getty Images/Global Images Ukraine

Ведущие полузащитники сборной Бельгии Кевин де Брюйне и Эден Азар не смогли доиграть матч 1/8 финала против Португалии из-за травм.

Оба могут не сыграть в четвертьфинале с Италией.

«К счастью, повреждения обоих не являются серьезными и они остаются с командой. К матчу с Италией оба не будут готовы на 100%».

«Но если пройдем дальше, то к полуфинала оба точно восстановятся», - сказал наставник Роберто Мартинес.

Матч состоится в пятницу.

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Источник — BBC

(2 голоса)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 29.06.2021 10:33
    0
    Палінья шкідливе для здоров'я
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 29.06.2021 10:29
    0
    Італія і з ними Бельгію переможе!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 29.06.2021 10:33
    0
    Палінья шкідливе для здоров'я
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 29.06.2021 10:29
    0
    Італія і з ними Бельгію переможе!
    Ссылка
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