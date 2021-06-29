Александр ЗИНЧЕНКО: «За нашу игру нам всем стыдно, но нужно искать позитив»

Хавбек надеется, что команда исправится в матче против Швеции

  • 29.06.2021 09:45
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Александр ЗИНЧЕНКО: «За нашу игру нам всем стыдно, но нужно искать позитив»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко надеется, что сложный групповой этап Евро-2020 не помешает в 1/8 финала обыграть Швецию.

«Было ли чувство, что команда подвела болельщиков? Конечно. Безусловно. Внутри было полное опустошение. Команда старалась отдать все силы. Возможно, многим со стороны так не казалось, но на самом деле ребята выжали из себя максимум. Конечно, это была далеко не самая удачная игра от нас, но хорошо, что в итоге все сложилось так, что у нас теперь есть шанс реабилитироваться».

«Во всем нужно искать позитив. И впервые в истории выйти в плей-офф такого большого турнира - это большой позитив для всей страны. Но с другой стороны, за свою игру - особенно последнюю - нам всем очень стыдно. Повторюсь, очень рад, что у нас действительно появился шанс реабилитироваться перед болельщиками и всей страной».

«Потому что я уверен: наша команда может достичь большего и показать себя намного лучше», - сказал Зинченко.

Матч Швеция - Украина начнется в 22:00.

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Источник — УЕФА

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