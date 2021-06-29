L’Équipe: «Уничтожены»

Французская спортивная газета L’Équipe вышла с обложкой «Уничтожены» после поражения Франции от Швейцарии в 1/8 финала Евро-2020 (3:3, 4:5 по пенальти).
Tomorrow's L'Équipe: "Annihilated." pic.twitter.com/1f5YzG532z— Get French Football News (@GFFN) June 28, 2021
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Источник — Sport.ua
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