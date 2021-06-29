L’Équipe: «Уничтожены»

Национальное издание не пожалело сборную Франции

  • 29.06.2021 08:47
  • 2543 просмотра
  • 1 комментарий
L’Équipe: «Уничтожены»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Французская спортивная газета L’Équipe вышла с обложкой «Уничтожены» после поражения Франции от Швейцарии в 1/8 финала Евро-2020 (3:3, 4:5 по пенальти).

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    Henriklarsson11
      Henriklarsson11, 29.06.2021 09:57
    0
    всё по делу. я не расист, но сборная африки на чемпионате европы это перебор
    Ссылка
    Henriklarsson11
    online
      Henriklarsson11, 29.06.2021 09:57
    0
    всё по делу. я не расист, но сборная африки на чемпионате европы это перебор
    Ссылка
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