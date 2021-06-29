Златко ДАЛИЧ: «Мы сделали все, что могли»

Наставник Хорватии подвел итоги поединка с Испанией (3:5)

  • 29.06.2021 07:18
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Златко ДАЛИЧ: «Мы сделали все, что могли»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал поражение от Испании в 1/8 финала Евро-2020.

«Мы хорошо играли. Мы сделали все, что могли, отыгрались и сделали счет 3:3, у нас было несколько моментов, но в конечном итоге победить мы не смогли. У нас была цель выйти в плей-офф, и мы сделали это, но здесь столкнулись с очень сильной испанской сборной.

Отсутствие даже одного ключевого игрока - большая потеря для нашей команды, а у нас не хватало двоих - Ловрена и Перишича. Мы сделали все возможное, чтобы добиться хорошего результата, и у нас почти получилось», — считает Далич.

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Источник — УЕФА

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