Пеле поддержал Мбаппе после его незабитого пенальти в 1/8 финала Евро

Один из лучших футболистов в истории Пеле отреагировал на серию пенальти в матче 1/8 финала Евро-2020 между Францией и Швейцарией.

Французы лидировали со счетом 3:1, но упустили свое преимущество - 3:3, а затем уступили в серии пенальти со счетом 4:5.

Последний, пятый, удар не реализовал форвард Франции Килиан Мбаппе. Пеле решил поддержать французского футболиста.

«Держи голову выше, Килиан! Завтра первый день нового путешествия», — написал Пеле в Twitter.

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