Пеле поддержал Мбаппе после его незабитого пенальти в 1/8 финала Евро

Один из лучших футболистов в истории Пеле отреагировал на серию пенальти в матче 1/8 финала Евро-2020 между Францией и Швейцарией.
Французы лидировали со счетом 3:1, но упустили свое преимущество - 3:3, а затем уступили в серии пенальти со счетом 4:5.
Последний, пятый, удар не реализовал форвард Франции Килиан Мбаппе. Пеле решил поддержать французского футболиста.
«Держи голову выше, Килиан! Завтра первый день нового путешествия», — написал Пеле в Twitter.
Смотрите также: ВИДЕО. Эпичная серия пенальти. Как Мбаппе запорол Евро для Франции.
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.