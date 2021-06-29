Швеция – Украина. Пресс-конференция Шевченко. Смотреть онлайн. LIVE

29 июня в 22:00 в Глазго – матч 1/8 финала Евро-2020 между Швецией и Украиной.
Смотрите в 00:15 видео онлайн: послематчевая пресс-конференция Андрея Шевченко.
Плейер будет добавлен перед началом трансляции.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.