ВИДЕО. Эпичная серия пенальти. Как Мбаппе запорол Евро для Франции

Сборная Швейцарии совершила главную сенсацию на Евро-2020, выбив из турнира Францию.
Французы лидировали со счетом 3:1, но упустили свое преимущество - 3:3, а затем уступили в серии пенальти со счетом 4:5.
Эпичная серия 11-метровых завершилась неточным ударом от главной звезды команды - Килиана Мбаппе.
Смотрите видео серии пенальти:
Читайте также: Килиан МБАППЕ: «Прошу прощения за этот пенальти, я хотел помочь команде».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.