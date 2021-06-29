ВИДЕО. Эпичная серия пенальти. Как Мбаппе запорол Евро для Франции

Звездый игрок подвел свою команду

  • 29.06.2021 05:05
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ВИДЕО. Эпичная серия пенальти. Как Мбаппе запорол Евро для Франции
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Швейцарии совершила главную сенсацию на Евро-2020, выбив из турнира Францию.

Французы лидировали со счетом 3:1, но упустили свое преимущество - 3:3, а затем уступили в серии пенальти со счетом 4:5. 

Эпичная серия 11-метровых завершилась неточным ударом от главной звезды команды - Килиана Мбаппе.

Смотрите видео серии пенальти:

Читайте также: Килиан МБАППЕ: «Прошу прощения за этот пенальти, я хотел помочь команде».

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Источник — Футбол 1/2/3

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