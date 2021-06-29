Вратарь Швейцарии: «Мы никогда не сдаемся. Горжусь командой»

Сборная Швейцарии обыграла Францию в матче 1/8 финала Евро-2020. Швейцарцы уступали со счетом 1:3, но сравняли счет, а затем одержали победу в серии послематчевых пенальти - 5:4.

Голкипер Ян Зоммер прокомментировал эту победу.

«Вот это матч! Какой же футбольный вечер... Это был наш шанс наконец-то пройти дальше 1/8 финала, ведь прежде нам этого никогда не удавалось. Невероятно, мы играли от души и с характером. Это просто потрясающе.

Не реализовав первый пенальти, мы попали в сложнейшую ситуацию. Очень горжусь командой, сумевшей отыграться. Мы верили до последнего. Еще до начала мы говорили о том, что происходящее в игре не важно, независимо от того, проигрываем мы в данный момент или все складывается хорошо. Мы играем до конца. Мы никогда не сдаемся. Всегда возможно всякое. Мы в это верим. Мы сказали друг другу, что у нас маленькая страна, но много опыта и высок уровень игры. Сегодня мы это доказали», - сказал Зоммер.