Килиан МБАППЕ: «Прошу прощения за этот пенальти, я хотел помочь команде»

Лидер сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал свой нереализованный пенальти на Евро-2020.

Напомним, команда Франции сенсационно уступила Швейцарии в матче 1/8 финала Евро-2020. Французы лидировали со счетом 3:1, но упустили свое преимущество - 3:3, а затем уступили в серии пенальти со счетом 4:5. Мбаппе не забил решающий, пятый, пенальти.

«Будет очень трудно перевернуть эту страницу. Огромное разочарование из-за того, что мы вылетели, не сумев достичь нашей цели. Прошу прощения за этот пенальти. Я хотел помочь команде, но потерпел неудачу. Будет трудно уснуть после такого. Но таковы риски этого вида спорта, который я очень сильно люблю.

Знаю, что вы, фанаты, разочарованы. Хочу поблагодарить вас за вашу поддержку и за то, что вы всегда в нас верили. Самое главное — стать еще сильнее, чтобы встретить грядущие испытания. Мои поздравления и пожелания удачи сборной Швейцарии», — написал Мбаппе в Instagram.