ВИДЕО. Тот самый пенальти. Как Мбаппе не забил, а Швейцария праздновала

Сборная Франции сенсационно уступила Швейцарии в матче 1/8 финала Евро-2020. Французы лидировали со счетом 3:1, но упустили свое преимущество - 3:3, а затем уступили в серии пенальти со счетом 4:5. Решающий пенальти не забил форвард Килиан Мбаппе.
Смотрите, как Мбаппе не забил решающий пенальти и моменты празднования игроков Швейцарии:
Взгляд с трибуны 😍#EURO2020 #SUI pic.twitter.com/EskEV6WFro— ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге (@euro2020spb) June 28, 2021
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Источник — Sport.ua
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