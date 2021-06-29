ВИДЕО. Тот самый пенальти. Как Мбаппе не забил, а Швейцария праздновала

Ключевой момент 1/8 финала Евро-2020

  • 29.06.2021 02:51
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ВИДЕО. Тот самый пенальти. Как Мбаппе не забил, а Швейцария праздновала
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Франции сенсационно уступила Швейцарии в матче 1/8 финала Евро-2020. Французы лидировали со счетом 3:1, но упустили свое преимущество - 3:3, а затем уступили в серии пенальти со счетом 4:5. Решающий пенальти не забил форвард Килиан Мбаппе.

Смотрите, как Мбаппе не забил решающий пенальти и моменты празднования игроков Швейцарии:

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Источник — Sport.ua

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