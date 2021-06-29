Зеленский дал напутствие сборной Украины перед матчем со Швецией

Глава государства поддержал футболистов

  • 29.06.2021 03:32
  • 111 просмотров
  • 2 комментария
Зеленский дал напутствие сборной Украины перед матчем со Швецией
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украину 29 июня сыграют матч плей-офф Евро-2020 против команды Швеции. Украинская сборная находится в Шотландии, где пройдет матч.

Накануне игры с командой связался Президент Украины Влаодимир Зеленский. Об этом сообщает журналистка Влада Зинченко.

«Президент Украины Владимир Зеленский вышел на прямую видеосвязь со сборной Украины. Поздравил Андрея Пятова с Днем рождения, ему исполнилось 37 лет. Мотивировал, отметил, что 40 миллионов украинцев будет поддерживать команду. Сказал, что верит в победу сборной», - сказала Зинченко.

Матч Швеция - Украина состоится 29 июня. Начало встречи - в 22:00.

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Источник — Великий футбол

(2 голоса)

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Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 29.06.2021 03:44
    0
    Вчера была акция протеста под ОП: "Зеленский будет сидеть в тюрьме".
    Там выступал отец сержанта Ярослава Журавля. Под личным контролем Зеленского его сын умирал четыре дня возле Зайцевого.
    Зеленский совсем ничего не хочет сказать отцу Ярослава Журавля? Только попиариться на футболе?
    Ссылка
    Igor Pryshliak
    online
      Igor Pryshliak, 29.06.2021 03:43
    0
    Хаха і м’яч дав свій😂
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 29.06.2021 03:44
    0
    Вчера была акция протеста под ОП: "Зеленский будет сидеть в тюрьме".
    Там выступал отец сержанта Ярослава Журавля. Под личным контролем Зеленского его сын умирал четыре дня возле Зайцевого.
    Зеленский совсем ничего не хочет сказать отцу Ярослава Журавля? Только попиариться на футболе?
    Ссылка
    Igor Pryshliak
    online
      Igor Pryshliak, 29.06.2021 03:43
    0
    Хаха і м’яч дав свій😂
    Ссылка
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