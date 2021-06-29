Зеленский дал напутствие сборной Украины перед матчем со Швецией

Сборная Украину 29 июня сыграют матч плей-офф Евро-2020 против команды Швеции. Украинская сборная находится в Шотландии, где пройдет матч.
Накануне игры с командой связался Президент Украины Влаодимир Зеленский. Об этом сообщает журналистка Влада Зинченко.
«Президент Украины Владимир Зеленский вышел на прямую видеосвязь со сборной Украины. Поздравил Андрея Пятова с Днем рождения, ему исполнилось 37 лет. Мотивировал, отметил, что 40 миллионов украинцев будет поддерживать команду. Сказал, что верит в победу сборной», - сказала Зинченко.
Матч Швеция - Украина состоится 29 июня. Начало встречи - в 22:00.
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Источник — Великий футбол
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