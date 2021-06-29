ЛЬОРИС: «Мбаппе? Не нужно ни на кого тыкать пальцем, мы вместе проиграли»

Сборная Франции сенсационно уступила Швейцарии в матче 1/8 финала Евро-2020. Французы лидировали со счетом 3:1, но упустили свое преимущество - 3:3, а затем уступили в серии пенальти со счетом 4:5. Решающий пенальти не забил форвард Килиан Мбаппе.

Звездного футболиста поддержал капитан сборной Франции Уго Льорис.

«Нереализованный пенальти Мбаппе? Мы вместе как побеждаем, так и проигрываем. Все вместе несем ответственность за то, что выбыли из турнира. Не нужно ни на кого показывать пальцем. Нам пришлось иметь дело с травмами, но это в любом случае нас не оправдывает.

При счете 3:1 мы должны были доводить дело до победы. Но это футбол, за это его и любят. И в то же время футбол умеет ранить. Сегодня нам очень больно. Мы отдали игре все, мы оставили на поле все силы. Пенальти — это лотерея. Нам не повезло. Теперь нужно попробовать справиться с этой болью», — сказал Льорис.