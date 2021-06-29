Швейцария впервые за 67 лет сыграет в четвертьфинале Евро или ЧМ

Сборная Швейцарии обыграла Францию в матче 1/8 финала Евро-2020. Швейцарцы уступали со счетом 1:3, но отыгрались, а затем одержали победу в серии послематчевых пенальти - 5:4.

Как сообщает Opta, Швейцария вышла в четвертьфинал чемпионата Европы или чемпионата мира впервые за 67 лет.

В последний раз швейцарцы выходили в 1/4 финала на чемпионате мира 1954 года.