Швейцария впервые за 67 лет сыграет в четвертьфинале Евро или ЧМ

Сборная Швейцарии обыграла Францию в матче 1/8 финала Евро-2020. Швейцарцы уступали со счетом 1:3, но отыгрались, а затем одержали победу в серии послематчевых пенальти - 5:4.
Как сообщает Opta, Швейцария вышла в четвертьфинал чемпионата Европы или чемпионата мира впервые за 67 лет.
В последний раз швейцарцы выходили в 1/4 финала на чемпионате мира 1954 года.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Opta
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.