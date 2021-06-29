Историческая победа. Назван лучший игрок матча Франция – Швейцария

Сборная Швейцарии обыграла Францию в матче 1/8 финала Евро-2020. Швейцарцы уступали со счетом 1:3, но сравняли счет, а затем одержали победу в серии послематчевых пенальти - 5:4.

По итогам матча лучшим игроком признали капитана сборной Швейцарии Гранита Джаку.

«Это потрясающе! Нынешней ночью мы вписали свои имена в историю - очень этим горды», - сказал после матча Джака.

В четвертьфинале сборная Швейцарии 2 июля сыграет с командой Испании.