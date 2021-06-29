Луис ЭНРИКЕ: «В матче с Хорватией было вообще все, что можно»

Наставник сборной Испании – о выходе в четвертьфинал Евро-2020

  • 29.06.2021 00:41
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Луис ЭНРИКЕ: «В матче с Хорватией было вообще все, что можно»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Евро-2020 против Хорватии (победа 5:3 в овертайме):

«Я готов к таким играм, если они еще будут, но не уверен, что мои родные и болельщики разделяют мое мнение. Я подготовил команду к таким играм и, если честно, думаю, что мы сделали только одну большую ошибку. Конец матча был прекрасен – я рад, что мы получили второй шанс выиграть.

Мы не будем играть в оборонительный футбол с длинным пасом, даже если такая игра будет приносить такие победы, как сегодня. Мы будем защищаться, только пытаясь овладеть мячом и ведя свою игру.

Унаи Симон дал урок всем детям в мире. Футбол состоит из ошибок, и его реакция на них, его великолепные сейвы объясняют, почему мы уверены в нем. И когда я был игроком, и когда уже стал тренером, у нас бывали очень напряженные матчи, но в этом было вообще все, что можно.

Я не думаю, что в мире есть хоть один тренер сборной, который не оценил бы Морату и все, что он делает для команды. Он выигрывает верх, он физически силен, он забивает голы. Мы должны радоваться, что у нас есть такой нападающий».

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Источник — УЕФА

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