Александр ЗИНЧЕНКО: «Сборные Швеции и Австрии чем-то похожи»

Хавбек сборной Украины – о матче против Швеции

  • 29.06.2021 00:26
  • 272 просмотра
  • 1 комментарий
Александр ЗИНЧЕНКО: «Сборные Швеции и Австрии чем-то похожи»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 против Швеции (29 июня):

«Думаю, можно поставить в один ряд сборные Австрии и Швеции, потому что они чем-то похожи — две очень сбалансированные команды.

Против таких сборных всегда нужно играть компактно, чтобы не было разрывов между линиями. Со сборной Австрии, особенно в первом тайме, мы совершали столько ошибок, допускали разрывы между линиями, буквально дыры огромные. Австрийцы еще нам не позабивали столько мячей...

Поэтому со сборной Швеции нам нужно сыграть единым блоком, компактно, выдерживать дистанцию между игроками. Тогда у нас должно все получиться».

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Источник — УЕФА

(2 голоса)

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Комментарии
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 29.06.2021 00:33
    0
    головне, щоб ваша гра не була схожа на австрійську!
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 29.06.2021 00:33
    0
    головне, щоб ваша гра не була схожа на австрійську!
    Ссылка
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