ВИДЕО. Невероятно! Швейцария сделала камбэк в матче с Францией

Сборная Швейцарии сумела отыграться со счета 1:3 в матче 1/8 финала Евро-2020 против Франции. На 81-й минуте дубль оформил Харис Сеферович, а на 92-й счет сравнял Марио Гавранович:
Второй гол Сеферовича (2:3):
Гол Гаврановича (3:3):
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Источник — Sport.ua
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