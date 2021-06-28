ВИДЕО. Переворот! Бензема оформил дубль в матче со Швейцарией

Сборной Франции за несколько минут удалось полностью перевернуть ход матча 1/8 финала Евро-2020 против Швейцарии. Сначала Уго Льорис отбил пенальти от Рикардо Родригеса, а затем на 57-й и 59-й минутах Карим Бензема оформил дубль – и счет уже 2:1 в пользу чемпионов мира:
Незабитый пенальти Родригеса:
Первый гол Бензема:
Второй гол Бензема:
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Источник — Sport.ua
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