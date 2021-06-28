ВИДЕО. Зеленский запустил флешмоб. Против Швеции нас будет 40 миллионов

Президент Украины Владимир Зеленский запустил флешмоб накануне матча национальной сборной.

Украинцы сыграют против команды Швеции в поединке 1/8 финала Евро-2020, который пройдет 29 июня в 22:00 в Глазго.

Зеленский призвал: «Присоединяйся к флешмобу. Запиши видео в поддержку сборной Украины по футболу, чтобы наши ребята знали – завтра на поле их будет не 11, завтра нас будет 40 миллионов».