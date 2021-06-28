ВИДЕО. Зеленский запустил флешмоб. Против Швеции нас будет 40 миллионов

Матч против команды Швеции в 1/8 финала Евро-2020 пройдет 29 июня

  • 28.06.2021 22:55
  • 321 просмотр
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Зеленский запустил флешмоб. Против Швеции нас будет 40 миллионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

Президент Украины Владимир Зеленский запустил флешмоб накануне матча национальной сборной.

Украинцы сыграют против команды Швеции в поединке 1/8 финала Евро-2020, который пройдет 29 июня в 22:00 в Глазго.

Зеленский призвал: «Присоединяйся к флешмобу. Запиши видео в поддержку сборной Украины по футболу, чтобы наши ребята знали – завтра на поле их будет не 11, завтра нас будет 40 миллионов».

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Источник — Twitter

(3 голоса)

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Комментарии
    Мы должны быть осторожны
    online
      Мы должны быть осторожны, 28.06.2021 23:04
    0
    Это вместе с дошкольниками и 80+)))
    Ссылка
    Мы должны быть осторожны
    online
      Мы должны быть осторожны, 28.06.2021 23:04
    0
    Это вместе с дошкольниками и 80+)))
    Ссылка
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