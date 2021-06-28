ВИДЕО. Зеленский запустил флешмоб. Против Швеции нас будет 40 миллионов

Президент Украины Владимир Зеленский запустил флешмоб накануне матча национальной сборной.
Украинцы сыграют против команды Швеции в поединке 1/8 финала Евро-2020, который пройдет 29 июня в 22:00 в Глазго.
Зеленский призвал: «Присоединяйся к флешмобу. Запиши видео в поддержку сборной Украины по футболу, чтобы наши ребята знали – завтра на поле их будет не 11, завтра нас будет 40 миллионов».
Долучайся до флешмобу!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 28, 2021
Запиши відео на підтримку збірної України з футболу, щоб наші хлопці знали: #завтра_на_полі_їх_буде_не_11#завтра_нас_буде_40_мільйонів pic.twitter.com/FWWKYowUsQ
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.