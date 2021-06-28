Элина СВИТОЛИНА: «Чувствую себя на траве намного лучше»

Украинская теннисистка – о своей текущей форме

  • 28.06.2021 23:05
  • 337 просмотров
  • 2 комментария
Элина СВИТОЛИНА: «Чувствую себя на траве намного лучше»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина оценила уровень своей готовности к Уимблдону:

«Я рада, что смогла сыграть два турнира на траве. Матчи были достаточно тяжелые, но все равно я много времени провела на этом покрытии. Думаю, что на этот раз получился один из самых длительных периодов, когда я готовилась на траве.

Травяной сезон очень короткий и обычно я играю всего один турнир перед Уимблдоном. Сейчас я уже три недели играю на траве и чувствую себя на этом покрытии намного лучше».

В первом раунде Уимблдона Свитолина завтра, 29 июня сыграет с Элисон Ван Эйтванк. Ранее Свитолина рассказала о карантинных ограничениях на Уимблдоне.

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Источник — Большой теннис Украины

(3 голоса)

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Комментарии
    Vetal
      Vetal, 28.06.2021 23:17
    -2
    Влад Тараненко, 28.06.2021 23:11
    Наркоман на лавці:«Почуваю себе на траві набагато краще»
    Дурбецел біля клавіатури: "А мене мозгів дуже мало, але потрібно щось написати.
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    Влад Тараненко
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      Влад Тараненко, 28.06.2021 23:11
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    Наркоман на лавці:«Почуваю себе на траві набагато краще»
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    Влад Тараненко
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      Влад Тараненко, 28.06.2021 23:11
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    Наркоман на лавці:«Почуваю себе на траві набагато краще»
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