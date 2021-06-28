Элина СВИТОЛИНА: «Чувствую себя на траве намного лучше»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина оценила уровень своей готовности к Уимблдону:

«Я рада, что смогла сыграть два турнира на траве. Матчи были достаточно тяжелые, но все равно я много времени провела на этом покрытии. Думаю, что на этот раз получился один из самых длительных периодов, когда я готовилась на траве.

Травяной сезон очень короткий и обычно я играю всего один турнир перед Уимблдоном. Сейчас я уже три недели играю на траве и чувствую себя на этом покрытии намного лучше».

В первом раунде Уимблдона Свитолина завтра, 29 июня сыграет с Элисон Ван Эйтванк. Ранее Свитолина рассказала о карантинных ограничениях на Уимблдоне.